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Дружина люстрованого екс-прокурора: навколо списку "Слуги народу" розгорівся новий скандал

3.1тЧитати матеріал російською

У списку партії "Слуга народу" під 78 номером значиться Ольга Кавун – дружина люстрованого екс-прокурора.

За даними джерела OBOZREVATEL, мова йде про покупку прохідного місця в списку. Чоловік Ольги, Дмитро Кавун, був заступником прокурора Одеської та Харківської областей за часів екс-президента Віктора Януковича. Його пов'язують тісні стосунки з тодішнім генпрокурором Віктором Пшонкою.

Після Революції Гідності Кавун був люстрований. Наприкінці 2018 року він засвітився в скандальній партії "Наші" Євгена Мураєва.

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Що цікаво, в початковому варіанті списку "Слуги народу", дружини екс-прокурора не було.

Ольга Кавун

Ольга Кавун

Instagram Ольги

Дружина люстрованого екс-прокурора: навколо списку "Слуги народу" розгорівся новий скандал
Дружина люстрованого екс-прокурора: навколо списку "Слуги народу" розгорівся новий скандал

Довідка: Ольга Кавун закінчила міжнародний факультет Донецького університету імені В. Стуса, а також Одеський національний економічний університет за спеціальністю "маркетинг". Навчалася в бізнес-школі KMBS при Києво-Могилянській Академії. За даними порталу "Життя", є засновником меблевої фабрики Feronia і співвласницею салону краси G.bar French.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 9 червня партія "Слуга народу" провела з'їзд, на якому озвучили імена перших 100 кандидатів до Верховної Ради.

  • Стало відомо, що за мажоритарними округами від партії Зеленського в парламент підуть два журналіста телеканалу "1+1" Олександр Дубинський і Ольга Василевська-Смагляк.

  • Телеведучого і ресторатора Миколу Тищенка, який має намір балотуватися на дострокових виборах до Верховної Ради, запідозрили в тому, що він купив собі місце в партії "Слуга народу".

  • У списки "Слуги народу" потрапила також блогерша з Криму Ліза Богуцька, що збила на смерть п'яного пішохода.

  • У партії також засвітилася тусовщиця з Києва Ірина Панченко, однак після розмов про те, що вона купила місце в "Слугу народу", дівчину виключили з політсили.

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацією про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених в списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Українці заслуговують знати правду!

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Тема
Ексклюзив
Тег
Партія "Слуга народу"
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
и еще одно "новое лицо"!
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