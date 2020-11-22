Другий тур виборів у Дніпрі: у Філатова оголосили нові дані паралельного підрахунку

У Дніпрі в неділю, 22 листопада, відбувся другий тур місцевих виборів міського голови. Виборчий штаб Філатова продовжує паралельний підрахунок голосів, вже опрацьовані майже 62% голосів.

За чинного мера під час 2-го туру виборів міського голови проголосували 78,94% виборців, передає Дніпровська панорама.

У опонента Філатова на даний момент – 18,23%.

Явка в ході 2-го туру виборів мера в Дніпрі склала 26,65% і стала однією з найвищих по Україні.