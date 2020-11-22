Другий тур виборів 22 листопада: ЦВК озвучила явку по містах
На момент закриття виборчих дільниць станом на 20:00 середня явка у другому турі виборів міських голів 22 листопада склала 29,53%.
Про це повідомили на сайті Центральної виборчої комісії. Найактивніше голосували жителі Бердянська, явка в цьому місті склала 39,23%.
Найменше виборців прийшло на дільниці в Дніпрі – 23,93%.
В інших містах явка була такою:
Нікополь – 24,20%
Полтава – 25,52%
Черкаси – 26,02%
Ужгород – 27,94%
Миколаїв – 28,40%
Дрогобич – 30,21%
Рівне – 30,35%
Слов'янськ – 32,40%
Львів – 38,94%
Нагадаємо, що в неділю, 22 листопада, в Україні проходить другий тур місцевих виборів – 2020. Повторне голосування призначено в 11 містах. Зокрема, жителі Львова, Бердянська, Дніпра, Дрогобича, Полтави, Миколаєва, Слов’янська, Нікополя, Рівного, Ужгорода та Черкас обирають одного з двох кандидатів, які не змогли отримати беззаперечну перемогу в першому турі. OBOZREVATEL стежив на перебігом подій онлайн.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 листопада відбулося повторне голосування на виборах міського голови в Луцьку, Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Кам'янці-Подільському (Хмельницька область).