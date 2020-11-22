Другий тур виборів 22 листопада: ЦВК озвучила явку по містах

На момент закриття виборчих дільниць станом на 20:00 середня явка у другому турі виборів міських голів 22 листопада склала 29,53%.

Про це повідомили на сайті Центральної виборчої комісії. Найактивніше голосували жителі Бердянська, явка в цьому місті склала 39,23%.

Найменше виборців прийшло на дільниці в Дніпрі – 23,93%.

В інших містах явка була такою:

Нікополь – 24,20%

Полтава – 25,52%

Черкаси – 26,02%

Ужгород – 27,94%

Миколаїв – 28,40%

Дрогобич – 30,21%

Рівне – 30,35%

Слов'янськ – 32,40%

Львів – 38,94%

Нагадаємо, що в неділю, 22 листопада, в Україні проходить другий тур місцевих виборів – 2020. Повторне голосування призначено в 11 містах. Зокрема, жителі Львова, Бердянська, Дніпра, Дрогобича, Полтави, Миколаєва, Слов’янська, Нікополя, Рівного, Ужгорода та Черкас обирають одного з двох кандидатів, які не змогли отримати беззаперечну перемогу в першому турі. OBOZREVATEL стежив на перебігом подій онлайн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 листопада відбулося повторне голосування на виборах міського голови в Луцьку, Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Кам'янці-Подільському (Хмельницька область).