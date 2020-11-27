Другий тур місцевих виборів в Україні: де будуть голосувати 29 листопада

У неділю, 29 листопада, другий тур місцевих виборів в Україні відбудеться тільки в Чернівцях.

У першому турі жоден з кандидатів в мери не набрав 50% голосів виборців, повідомили в пресслужбі Центральної виборчої комісії.

На повторному голосуванні городяни обиратимуть мера міста між кандидатом від партії "Єдина альтернатива", підприємцем Романом Клічуком і представником партії "Команда Михайлішина", депутатом міської ради Віталієм Михайлішиним.

За даними Чернівецької ТВК, Клічук отримав в першому турі 15 317 голосів (27,23%), а Михайлішин – 11 988 голосів (21,31%).

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в неділю, 22 листопада, в Україні відбувся другий тур місцевих виборів-2020. Повторне голосування пройшло в 11 містах.