У містах України пройшов другий тур місцевих виборів: попередні результати

Увечері 15 листопада з'явилися перші результати другого туру місцевих виборів в Україні.

Голосування пройшло в Сумах, Одесі, Луцьку, Херсоні, Краматорську, Кам'янець-Подільському та Українці, що на Київщині. OBOZREVATEL зібрав перші підсумки волевиявлення громадян.

Про те, як українці робили свій вибір, читайте в нашій хроніці за посиланням. Про порушення під час другого туру читайте тут.

Одеса

За даними екзит-полу КМІС (на 20:00), на виборах мера з 56,7% попередньо перемагає чинний міський голова Геннадій Труханов, співголова партії "Довіряй справах".

Його конкурента, представника "ОПЗЖ" Миколу Скорика, попередньо підтримали 40,9% виборців.

2,2% респондентів відповіли, що не підтримали жодного кандидата або зіпсували свій бюлетень.

Скриншот

У першому турі Труханов отримав 37,54% (77 518 голосів), а нардеп Скорик – 19,06% (39 351).

Труханов і Скорик Колаж

Херсон

Екзит-пол від ГО "НТЖ" показав, що на виборах більше шансів перемогти у Ігоря Колихаєва ("Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!"). За нього проголосували 67,03% учасників опитування.

У його суперника Володимира Сальдо (партія "Блок Володимира Сальдо") – 32,97%.

Facebook / Ігор Колихаєв

У першому турі заступника голови парламентського комітету з аграрної та земельної політики Колихаєва підтримали 30,75% (22 777 голосів), а ексмера Херсона (2002-2012 роки) Сальдо – 17,09% (12 660).

Колихаєв і Сальдо Колаж

Кам'янець-Подільський

Згідно з даними екзит-полу дослідницької компанії "Ю.С.С.", кандидат від ВО "Свобода" Михайло Посітко перемагає з 62,2%.

Його опонент, самовисуванець Володимир Мельниченко отримав 36,8%.

Скриншот

У першому турі директор благодійного фонду "Ми – кам'янчани" Мельниченко отримав 40,47% (10 048 голосів), а Посітко – 35,46% (8803).

Посітко і Мельниченко Колаж

Доповнюється...

Додамо, що в низці міст другий тур виборів відбудеться в наступні неділі – 22 і 29 листопада.

Так, 22 листопада вибори пройдуть у таких містах: Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Дрогобич, Ужгород, Бровари, Бердянськ, Полтава, Львів, Рівне, Миколаїв, Черкаси.

Крім того, 29 листопада пройде другий тур виборів мера Чернівців. Тоді як повторні вибори голови Бориспільської територіальної громади в Київській області призначено на 31 січня 2021 року.