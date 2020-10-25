Другий тур місцевих виборів обов'язково буде, – Разумков

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що другий тур місцевих виборів обов'язково відбудеться.

Голова парламенту зазначив, що раніше ВР відкликала проєкт постанови, що пропонує не проводити другий тур виборів мерів, передає "Інтерфакс-Україна".

"Безумовно, буде ... Сьогодні призупинити виборчий процес, я не ЦВК, але я не бачу ні підстав, ні можливостей це зробити", – сказав нардеп.

Разумков підкреслив, що місцеві громади повинні отримати легітимну владу.

"Я думаю, що ми все розуміємо, що влада на місцях, особливо і в рамках децентралізації ... і в рамках тих викликів, які сьогодні стоять перед місцевою владою ... тому важливо, щоб вся вертикаль влади працювала на єдиний результат", – додав він.

Щодо відкликаного проєкту постанови, Разумков сказав, що кожен народний депутат може зареєструвати будь-яку постанову, про що завгодно, "але це не означає, що парламент її прийме".

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава ВР Дмитро Разумков проголосував на місцевих виборах, проте не взяв участь у всеукраїнському опитуванні, який ініціював президент України Володимир Зеленський.