Другий тур місцевих виборів 22 листопада: які міста будуть голосувати за мерів

У неділю, 22 листопада, в 11 українських містах пройде другий тур виборів мера.

Про це у Facebook повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії. У ЦВК відзначили, що під час пандемії COVID-19 у разі голосування потрібно дотримуватися заходів безпеки. Виборцю потрібно мати власну ручку та бути в масці. Також необхідно дотримуватися дистанції та голосувати в окремій кабінці, якщо є ознаки захворювання.

22 листопада вибори пройдуть у таких містах:

Дніпро

Жителі Дніпра будуть вибирати між кандидатом від партії "Пропозиція" Борисом Філатовим і представником "Громадської сили" Загідом Красновим. У першому турі Філатов отримав 46,41% голосів, а Краснов – 13,15%.

Слов'янськ

Мером Слов'янська мають намір стати член партії "Опозиційною платформи – За життя" Павло Придворов і представник "Опозиційного блоку" Вадим Лях. У першому турі Придворов отримав 30,86% голосів виборців, а Лях – 29,99%.

Дрогобич

До другого туру вийшли самовисуванці Тарас Кучма і Андрій Веселий. У першому турі Кучма набрав 41,48% голосів, а Веселий – 26,05%.

Ужгород

За посаду глави Ужгорода будуть боротися самовисуванець Богдан Андріїв і представник "Слуги народу" Віктор Щадей. У першому турі Андрєєв набрав 25,4% голосів, Щадей – 17,93%.

Бердянськ

За посаду мера Бердянська в другому турі зійдуться кандидат від ОПЗЖ Олександр Свідло і кандидат від "За майбутнє" Валерій Баранов. За підсумками першого туру Свідло отримав 34,7% голосів, а Баранов – 30,15%.

Полтава

Полтавчани обиратимуть між кандидатом від партії "За майбутнє" Олександром Мамаєм і представником "Слуги народу" Сергієм Іващенком. Підсумки першого туру: Мамай – 30,06%, Іващенко – 17,71%.

Львів

У другому турі мер Львова Андрій Садовий ("Самопоміч") побореться за крісло міського голови з нардепом від "Європейської солідарності" Олегом Синюткою. Результати першого туру: Садовий – 40,09%, Синютка – 31,1%.

Рівне

У другому турі зійдуться представник "Рівне разом" Віктор Шакірзян і представник "ЄС" Олександр Третяк. Перший тур: Шакірзян – 19,84%, Третяк – 16,93%.

Миколаїв

У Миколаєві за пост мера поборються чинний голова Олександр Сенкевич ("Пропозиція") і представник ОПЗЖ Владислав Чайка. У першому турі Сенкевич набрав – 38,94% голосів, Чайка – 29,31%.

Черкаси

До другого туру вийшли чинний мер Анатолій Бондаренко ("За майбутнє") і представник "Голосу" Віктор Євпак. У першому турі голоси виборців розподілилися так: Бондаренко – 37,6%, Євпак – 19,14%.

Нікополь

Член партії "За майбутнє" Олександр Саюк і представник "Слуги народу" Руслан Олійник вийшли до другого туру виборів мерів. У першому турі Саюк отримав 21,86% голосів, а Олійник – 17,85%.

Додамо, що в Броварах Київський окружний адміністративний суд визнав вибори такими, що не відбулися. Ймовірно, нові вибори пройдуть уже в 2021 році.

У Кривому Розі чинний мер Юрій Вілкул заявив, що не братиме участь у другому турі виборів. Голосування перенесли на 6 грудня.

Також відзначимо, що в Борисполі призначили дату нових виборів після смерті мера від COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 жовтня в Україні відбулися вибори мерів міст, голів селищних і сільських рад, а також депутатів до місцевих органів влади всіх рівнів.