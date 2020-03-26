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26 березня • оновлено в 13:28
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Другий раз в історії: в Україні жінка отримала генеральське звання

4.1т
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Президент Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-майора заступнику начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України Юлії Лапутіній.

Як повідомила прес-служба СБУ, вдруге в історії України жінка отримала генеральське звання.

"Справжній бойовий офіцер. Людина, яка на ділі знає, що таке захист країни від російської агресії", – відзначили в спецслужбі.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року начальниця Військово-медичного управління СБУ Людмила Шугалей стала першою жінкою в Україні, яка отримала звання генерал-майора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 березня Володимир Зеленський змінив керівництво Служби безпеки України в Харківській, Сумській і Чернігівській областях, а також призначив заступника глави спецслужби.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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