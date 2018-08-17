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"Другий раунд" бійки: нардепи епічно зчепилися у ліфті

14.6тЧитати новину російською

Після бійки у прямому ефірі телеканалу "Прямий" народні депутати Ігор Мосійчук (Радикальна партія) і Сергій Шахов ("Наш край") продовжили з'ясовувати стосунки у ліфті.

"Наступного разу думай головою", - заявив Мосійчуку Шахов, і обізвав його "політичною повією". У відповідь той ударив опонента в обличчя.

В результаті рознімати нардепів довелося пасажирам ліфта.

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Конфлікт між політиками спалахнув після того, як Шахов у прямому ефірі заявив Мосійчуку, що той "ходить на гей-паради". "Радикал" зажадав від свого опонента вибачень, назвавши його "базарною бабою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мосійчук у прямому ефірі зчепився з нардепом від "Блоку Петра Порошенка".

Особи
Сергій ШаховІгор Мосійчук
Місце
УкраїнаКиїв
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