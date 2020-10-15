Питання, яке президент Володимир Зеленський анонсував для "загальнонародного опитування" – створення вільної економічної зони на Донбасі – уже другий рік перебуває на розгляді Верховної Ради.

Про це народний депутат Сергій Шахов, який у Раду обраний від Луганщини, написав на своїй сторінці у Facebook. За словами Шахова, законопроєкт №2070, який був поданий ним, блокує парламентська монобільшість, тобто президентська фракція "Слуга народу".

Шахов натякнув, що президент привласнив його ідею лише задля передвиборчого піару.

"Ось які справи: спочатку повне ігнорування з боку монобільшості та уряду, а перед виборами – це запитання номер два від Зеленського. Дуже добре, що влада готова чути та підтримувати розумні думки. Дуже погано, що вона робить це тільки перед виборами та лише задля піару", – написав Шахов.

Зазначимо, що 14 жовтня Зеленський озвучив перше запитання. Воно звучить так: Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах? 15 жовтня президент озвучив запитання номер два: "Настав час для запитання номер два. Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?".

Нагадаємо, що законопроєкт №2070 був зареєстрований у вересні минулого року, проте на голосування так і не потрапив, оскільки його блокували в профільних комітетах Ради. Він передбачає тимчасове звільнення від податків на додану вартість і на землю, підприємств, які зареєстровані та працюють у Луганській і Донецькій областях і на яких працюють місцеві жителі. Водночас такі підприємства зобов’язуються збільшити заробітну плату своїм працівникам до розміру, який щонайменше вдвічі перевищує мінімальну зарплату, а також витратити зекономлені від податків гроші на розвиток інфраструктури регіону.