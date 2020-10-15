Вал дзвінків з проханням прокоментувати анонсований президентом опитування з приводу створення вільної економічної зони на Донбасі.

А що тут можна прокоментувати?

Для початку взагалі добре б зрозуміти, що мається на увазі під словом "Донбас". Адже не існує закону, який би визначав кордони такого регіону. Йдеться про райони Донецького вугільного басейну від Павлограда до Краснодона або тільки про Донецькій і Луганській областях? Чи входять в Донбас Сватове і Маріуполь? Президент говорить про підконтрольної Україні частини Донбасу або навпаки - про ОРДЛО?

Підозрюю, що мова йде про ОРДЛО. Але якщо це так, то там ми звичайно можемо хотіти створити все, що завгодно. Хоч копію єгипетських пірамід. Проблема тільки в тому, що цю територію ми не контролюємо, і вона в даний момент не входить в правове поле України. Отже, ніяких важелів, щоб реалізувати будь-які наші забаганки, у нас на даний момент немає. Як немає і можливості гарантувати недоторканність власності і інвестицій потенційним інвесторам, які могли б в таку СЕЗ прийти.

Ну і найголовніше, як я вже писав раніше - довіри результатами такого опитування не буде. Якими б вони не були - незгодні з ними громадяни матимуть повне право назвати їх юридично нікчемними. Адже опитування проводитимуть незрозуміло як, незрозуміло хто і незрозуміло за які гроші.

У підсумку, на рівному місці просто виникне новий привід для конфлікту і всеукраїнського ср*ча. Одні будуть потрясати результатами опитування і кричати, що потрібно їх виконувати. Інші скажуть, що все це намальовано від балди. Одні будуть говорити, що це підстава на гроші Сороса, інші - що це підстава на гроші Москви. Не знаю, хто порадив президенту цю авантюру, але ініціатива виглядає вкрай невдалою і може мати дуже негативні наслідки в перспективі.