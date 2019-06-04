Друг Зеленського отримав звання для роботи в СБУ: розкрито скандальні подробиці

Перший заступник голови Служби безпеки України і в. о. глави СБУ Іван Баканов отримав військове звання за декілька днів до свого призначення.

Як повідомляє "УНН", Баканов отримав звання лейтенанта.

Зроблено це було для того, щоб силовик мав можливість бути призначеним на посаду першого заступника глави Служби безпеки.

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Водночас наголошується, що Баканов ніде не служив і не перебував на військовому обліку.

Іван Баканов LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

22 травня президент України Володимир Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником глави СБУ. Відповідний указ з'явився на сайті президента 22 травня. Також Баканов є головою партії Зеленського "Слуга народу".

Пізніше він заявив, що головна вимога президента Зеленського до Служби Безпеки України – це перемогти корупцію в країні.

Також Баканов виступив проти розсекречення декларацій співробітників СБУ.

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