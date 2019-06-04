ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Друг Зеленського отримав звання для роботи в СБУ: розкрито скандальні подробиці

20.5тЧитати матеріал російською

Перший заступник голови Служби безпеки України і в. о. глави СБУ Іван Баканов отримав військове звання за декілька днів до свого призначення.

Як повідомляє "УНН", Баканов отримав звання лейтенанта.

Зроблено це було для того, щоб силовик мав можливість бути призначеним на посаду першого заступника глави Служби безпеки.

Новини
СБУ відреагувала на скандальне відео про окупацію України Румунією

Водночас наголошується, що Баканов ніде не служив і не перебував на військовому обліку.

Іван Баканов

Іван Баканов

LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особи
Володимир ЗеленськийІван Баканов
Місце
Україна
Тег
СБУ
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
138
41
Смішно
5
Цікаво
19
Сумно
27
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
ЗЕленский поручил другу детства Ивану Баканову и по совместительству И.О главы СБУ, "Побороть корупцию в Украине за две недели"!!! =) "Зделаем" ответил друг детства Зеленского и совместительству ИО главы СБУ!!! =))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Астахова Оксана
Астахова Оксана
Мoя благодарноcть тем, кто пoказaл мнe caйт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁jh6nkuw Пpoсто пройдя oпpоc пoлучилa пoчти полyгодoвyю зapплaту)) Пользyйтeсь, пока ecть возмoжность=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Medvedev Vladimir
Medvedev Vladimir
Молодец а что делал Барыга?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки