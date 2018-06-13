Дрони в законі: як використовують безпілотники в Німеччині

Кількість дронів у Німеччині стрімко зростає, а разом із нею і посилюються правила їхнього використання. Які є обмеження і заборони на польоти безпілотників у ФРН, з’ясувала DW.Репортажі з надзвичайних подій, вражаючі панорами з висоти пташиного польоту та приховані розкішні маєтки чиновників - без зйомок дронами годі і уявити роботу українських журналістів. Проте 1 червня ця "демократія" закінчилася - Державна авіаційна служба запровадила в Україні нові правила використання безпілотників, чим викликала хвилю обурення в соцмережах. Жорсткі вимоги щодо польотів дронів діють, однак, не лише в Україні.

"Повітряні" обмеження

У Німеччині безпілотники використовуються і в приватних, і в комерційних цілях. Через колосальне зростання їхньої кількості і хаотичні польоти міністерство транспорту країни торік ухвалило порядок, який регулює такі польоти. Дрони поділили на два типи: ті, що використовуються для розваг, віднесли до моделей, що літають, а безпілотники, які застосовують в роботі, або на службі у екстрених служб чи армії, - безпілотних авіаційних систем. І на тих, і на інших, якщо їхня вага перевищує 250 грамів, обов’язково мають бути вказані адреса та ім’я власника, щоб у разі заподіяння шкоди через падіння або зіткнення було зрозуміло, хто компенсуватиме збитки.

Для управління безпілотником вагою більше двох кілограмів його власник має підтвердити свою кваліфікацію. Це, приміром, може бути ліцензія пілота, або права, отримані у льотних школах, визнаних Федеральним агентством цивільної авіації. Їх можна отримати з 16 років. Якщо є бажання керувати дроном з 14 років, то можна отримати посвідчення у клубі повітряного спорту. Видають такі документи на 5 років.

Безпілотники вагою до 5 кг можна використовувати без дозволу, проте якщо їхня вага більша, або політ заплановано на ніч, для запуску знадобиться дозвіл на політ від місцевої авіаційної служби. І на цьому обмеження на закінчуються. В Німеччині заборонено знімати роботу поліцейських та рятувальних служб, лікарні, аеродроми, зібрання людей, промислові об’єкти, державні установи і заповідники. У житловій зоні безпілотники можна запускати лише над своєю ділянкою, а от літати над чужими приватними будинками - зась. Винятком можуть бути лише випадки, коли ті, хто там мешкають, дали свою згоду на такий політ.

Дрони як зброя

За безпілотниками - майбутнє військової техніки, переконані більшість експертів. Німецький Бундесвер, приміром, вже використовує їх для розвідувальних операцій і нині хоче придбати ізраїльські дрони Heron TP, які здатні брати на борт ракети. Спершу їх так само планують використовувати для розвідувальних місій, однак не виключають і воєнне застосування.

Крім Бундесверу, дронами в Німеччині активно користуються екстрені служби. Поліція, приміром, використовує їх для вивчення місць пригод або злочинів, пошуку зниклих людей, а також для спостереження за масовими заходами. Окрім того, у травні безпілотники почали тестувати на німецьких пляжах. З їхньою допомогою рятувальники можуть скинути гумову камеру, яка автоматично надувається, торкаючись води. Це має допомогти людині, яка тоне, протриматися до прибуття на місце самих рятувальників.

Чому небезпечі безпілотники?

Натепер у Німеччині продано близько 400 тисяч дронів, а до 2020 року, як прогнозують у Німецькому агентстві безпеки польотів (Deutsche Flugsicherung), ця цифра зросте до 1 мільйона. Зростання популярності безпілотників підвищує ризик аварійних ситуацій у повітрі, оскільки вони не посилають сигнал та занадто малі для радарів, наголошують у Німецькому агентстві безпеки польотів. "Багато людей навіть не здогадуються, що їхні дрони можуть становити серйозну загрозу для літаків", - наголосив керівник відомства Клаус-Дітер Шойрле (Klaus-Dieter Scheurle), якого цитує агенція dpa.

Така кількість безпілотників викликає занепокоєння експертів не дарма. Кілька років тому - у серпні 2016-го - квадрокоптер ледь не спричинив авіакатастрофу у Німеччині. Безпілотник пролетів на відстані лише 10 метрів від літака, який виконував рейс з Франкфурта-на-Майні до Мюнхена. На той момент лайнер був на висоті близько 1,7 кілометра, і на його борту було 114 людей. Якби безпілотник потрапив в один з двигунів, це могло би спричинити пожежу.

Аби запобігти таким ситуаціям у небі над Німеччиною агентство безпеки польотів розробило спеціальний додаток для дронів. Він показує де, в якому радіусі та на якій висоті їх можна запускати. Також на інтерактивній карті позначені заборонені для польотів зони.

Тим часом у відомстві констатують - інциденти, коли дрони стають загрозою повітряному руху, з кожним роком частішають. Приміром, у 2016 році експерти зареєстрували 64 випадки небезпечного наближення безпілотників до літаків - майже вп'ятеро більше, ніж у 2015-му. Торік такі пристрої були помічені біля аеропортів 70 разів, і 2018-й принесе нові "безпілотні" рекорди, переконані у Німецькому агентстві безпеки польотів.