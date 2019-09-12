"Дріб'язок по кишенях тирити": нового генпрокурора викрили в схемах із призначеннями

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка міг незаконно призначити своїх двох заступників та керівника Генеральної інспекції ГПУ.

Таку думку в ефірі ток-шоу "Право на владу" висловила колишня старший слідчий Генпрокуратури з особливо важливих справ Галина Климович. "Ви призначили їх, обійшовши всі законні процедури", – звернулася до глави ГПУ вона.

Як пояснила Климович, за нинішніми нормами закону на ці адміністративні посади може бути призначена особа, яка має статус прокурора, тобто працює в прокуратурі.

Руслан Рябошапка Скрін відео

Тому Рябошапка нібито на кілька годин призначив Віталія Каська (нині заступника генпрокурора) на посаду Мирослави Мушки, прокурора відділу, яка перебувала в декреті. Так само нібито вчинили і з Ількіном Садагат огли Нуруллаєвим (глава Генінспекції).

"Всього б нічого, якби ці шановні пани проходили конкурс, як це передбачено законом. Вони його, наскільки я знаю, не проходили", – заявила Климович.

"Для чого в таких нібито дріб'язкових питаннях "мелочь по карманам тырить"?..Потрібно досягати світлої мети законними методами" – запитала вона.

У відповідь на це Рябошапка сказав, що конкурс для призначення не потрібен, потрібна згода Ради прокурорів, і вона є для всіх названих осіб. Климович, посилаючись на "Закон про прокуратуру", заперечила йому.

Галина Климович Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, 6 вересня Віталій Касько був призначений першим заступником генерального прокурора України.

Раніше Рябошапка звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса. Замість нього крісло зайняв колишній нардеп Віктор Чумак.

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