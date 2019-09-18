ДБР відкрило справу про незаконний збір інформації щодо Порошенка

Державне бюро розслідувань прийняло заяву про незаконний збір та розповсюдженя інформації щодо п'ятого президента України Петра Порошенка.
Про це повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань під час брифінгу, передає "Прямий". За цими фактами було зареєстроване кримінальне провадження.
"Мене повідомили буквально вчора, що ГПУ ще 10 вересня направила сюди кримінальне провадження за моєю заявою, що стосується незаконного збору інформації про особу, інформації, що складає комерційну і банківську таємницю", – зазначив Головань.
Петро Порошенко
За його словами, слідчі Держбюро розслідувань передають інформацію про Порошенко на Telegram-канали.
"Ми бачимо, що слідчі ДБР, замість того, щоб діяти відповідно до закону, в інтересах держави, обслуговують певні Telegram-канали, збирають інформацію про компанії, про рахунки Петра Порошенка, і все це передається на Telegram-канали. За цими фактами було зареєстроване кримінальне провадження", – сказав Головань.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
адвокат Ігор Головань заявив, що проти Петра Порошенка не відкрито жодної кримінальної справи і він не є підозрюваним у жодному з 11 проваджень, про які заявляв глава Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба
Перший заступник голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко публічно заявила про те, що Труба порушує закон і узурпує владу.
Керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Головань і партнери" Ігор Головань припустив, що ДБР розсекречує свої таємниці стороннім людям, а також, що бюро використовується в інтересах країни-агресора Росії і її агентів.
Пізніше партія "ЄС" вимагала від директора Труби припинити політичні переслідування.
Згодом Труба зізнався в "зливі" інформації з ДБР.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!