ДБР відкрило справу про незаконний збір інформації щодо Порошенка

Державне бюро розслідувань прийняло заяву про незаконний збір та розповсюдженя інформації щодо п'ятого президента України Петра Порошенка.

Про це повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань під час брифінгу, передає "Прямий". За цими фактами було зареєстроване кримінальне провадження.

"Мене повідомили буквально вчора, що ГПУ ще 10 вересня направила сюди кримінальне провадження за моєю заявою, що стосується незаконного збору інформації про особу, інформації, що складає комерційну і банківську таємницю", – зазначив Головань.

Петро Порошенко

За його словами, слідчі Держбюро розслідувань передають інформацію про Порошенко на Telegram-канали.

"Ми бачимо, що слідчі ДБР, замість того, щоб діяти відповідно до закону, в інтересах держави, обслуговують певні Telegram-канали, збирають інформацію про компанії, про рахунки Петра Порошенка, і все це передається на Telegram-канали. За цими фактами було зареєстроване кримінальне провадження", – сказав Головань.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!