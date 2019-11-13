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13 листопада • оновлено в 19:47
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"Дратує саботаж": Баканов розповів про проблеми в СБУ

2.7т
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Глава Служби безпеки Іван Баканов поскаржився, що "система" відомства зустріла його з опором.

Про це друг президента України Володимира Зеленського розповів в інтерв'ю "Главкому". Він підкреслив, що "клани мені тут не раді".

"Ну, я б не сказав, що це система. Це - системи. І, мабуть, вони не кастові, а кланові. Не скажу, що звично, але я відчуваю себе тут впевнено. Складного, в сенсі нездоланного, в принципі, нічого немає . Дратує саботаж верхівки, надихає професіоналізм рядових працівників", - розповів Баканов.

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"Система не сприйняла мене дружно. Звичайно, було опір, саботаж. Але я ставлюся до цього спокійно, тому що будь-який новий керівник на будь-якому підприємстві стикається з тими ж проблемами, з якими зіткнувся я", - зазначив він.

Іван Баканов

Іван Баканов

УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Слузі народу" розкрили правду про конфлікт глави СБУ Івана Баканова зі своїм колишнім заступником Владиславом Бухарєвим.

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Особа
Іван Баканов
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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