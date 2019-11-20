"Довіра падає": міністр Зеленського жорстко відповів на секс-скандал з Клітіною

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій відреагував на секс-скандал, фігуранткою якого стала його заступниця Олександра Клітіна. Він заявив, що ситуація стала приводом для падіння довіри до чиновниці.

Свою оцінку подіям він дав, спілкуючись із журналістами перед засіданням Кабміну 20 листопада, пише LB.ua.

"Поганий той солдат, який не мріє стати генералом. Це похвально, але не в такій спосіб. Але ми це обговоримо з нею, коли Олександра повернеться з відрядження. Тому що, звісно, довіра до неї падає через такі речі. Але це вже проблема моїх взаємин із нею", – сказав Криклій.

При цьому він наголосив, що слова Клітіної про те, що у Мінінфраструктури "щось мутять із тендерами на локомотиви", є неправдою.

Крім того, як пише Depo.ua, Криклій подякував пранкеру "Джокеру", який викриває скандальних політиків і чиновників.

"Це (чи залишиться Клітіна на своїй посаді. – Ред.) буде залежати від неї, і вона буде вирішувати. Особисто мене, звичайно, деякі речі здивували. Якщо їй буде комфортно, коли і у вас, і у мене, як керівника, існує питання довіри. Певним чином повинні бути вдячні "Джокеру", що такі речі з'являються, і ми можемо про це говорити відверто зі ЗМІ", – сказав міністр.

Криклій і Клітіна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

нардеп Антон Поляков опублікував фрагмент розмови народних депутатів від "Слуги народу", в якому зазначається, що Клітіна нібито отримала свою посаду через ліжко.

Незабаром після скандалу пранкер "Джокер" опублікував листування з Клітіною. Він порадив чиновниці написати про свою щасливу родину у соцмережі, і вона слухняно виконала всі поради, не помітивши тролінгу.

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