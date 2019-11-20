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20 листопада • оновлено в 13:16
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"Довіра падає": міністр Зеленського жорстко відповів на секс-скандал з Клітіною

11.6т
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Міністр інфраструктури України Владислав Криклій відреагував на секс-скандал, фігуранткою якого стала його заступниця Олександра Клітіна. Він заявив, що ситуація стала приводом для падіння довіри до чиновниці.

Свою оцінку подіям він дав, спілкуючись із журналістами перед засіданням Кабміну 20 листопада, пише LB.ua.

"Поганий той солдат, який не мріє стати генералом. Це похвально, але не в такій спосіб. Але ми це обговоримо з нею, коли Олександра повернеться з відрядження. Тому що, звісно, довіра до неї падає через такі речі. Але це вже проблема моїх взаємин із нею", – сказав Криклій.

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При цьому він наголосив, що слова Клітіної про те, що у Мінінфраструктури "щось мутять із тендерами на локомотиви", є неправдою.

Крім того, як пише Depo.ua, Криклій подякував пранкеру "Джокеру", який викриває скандальних політиків і чиновників.

"Це (чи залишиться Клітіна на своїй посаді. – Ред.) буде залежати від неї, і вона буде вирішувати. Особисто мене, звичайно, деякі речі здивували. Якщо їй буде комфортно, коли і у вас, і у мене, як керівника, існує питання довіри. Певним чином повинні бути вдячні "Джокеру", що такі речі з'являються, і ми можемо про це говорити відверто зі ЗМІ", – сказав міністр.

Криклій і Клітіна

Криклій і Клітіна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Владислав Криклій  Олександра Клітіна
Місце
Україна
Тег
Міністерство інфраструктури
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Шевченко Юрий
Шевченко Юрий
Моє ти сонечко з новим обличчям! Усе ж на язиці, цитував би й цитував! І про способи солдата стати генералом, і про проблеми його відносин з нею. А от "мутять з тендерами на локомотиви" хлопчик просто не зрозумів. То був суто фрейдистський натяк. Немає вищої гуманітарної освіти - на базарі не купиш, на базарі не купиш - про "локомотиви" не зрозумієщ.:) До речі, tender - англійською "ніжний".
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tosirova tossika
tosirova tossika
эту хоть в постели шпилили....а этих имеют во всех позах , где хотят и в любое время ! Беня не даст соврать !
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фил филька
фил филька
ну теперь и с ним переспит. делов то)
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