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"Доведіть, що українка!" Зеленський наїхав на депутатку, яка обізвала його "малоросом"

41.1т Читати матеріал російською

Під час візиту президента Володимира Зеленського в Миколаїв у нього виник конфлікт із головою Миколаївської обласної ради Вікторією Москаленко.

Так, глава держави звернувся до депутатки, яка до президентських виборів його називала "малоросом", і попросив її довести, що вона – українка. Відео зустрічі опублікували на YouTube.

"Взагалі до критики нормально ставлюся. Я жива людина, сам критикував, тому вважаю, що це нормально. Але я не знаю Вікторію, не знаю, хто це така. Вікторія зі мною сьогодні познайомилася вперше", – розповідав Зеленський.

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Водночас свою позицію Москаленко пояснила так: мовляв, раніше вона підтримувала п'ятого президента Петра Порошенка, але "малоросом" Зеленського не вважає.

"Я так не вважаю. Просто на той момент підтримувала Порошенка... Ні. Я думаю, що ви доведете, що не є малоросом, тому ми будемо працювати. Я з 2014 року була проти режиму Януковича", – пояснила вона.

Візит Зеленського в Миколаїв

Візит Зеленського в Миколаїв

Візит Зеленського в Миколаїв

Візит Зеленського в Миколаїв

На що їй Зеленський відповів, що тепер Москаленко в роботі потрібно довести, що вона – українка.

"Молодець! Януковича вже немає. Зараз ми говоримо про мене, про малороса. Так ось, давайте з вами домовимося, що це ваше завдання: довести, що ви – українка", – додав президент.

Вікторія Москаленко

Вікторія Москаленко

informator.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня в Миколаєві під час візиту в президента Володимира Зеленського відбулася перепалка з директором аеропорту Федором Барною. Також у Зеленського стався конфлікт із в. о. голови Миколаївської ОДА В'ячеславом Бонем.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Миколаїв
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Гибсон Мэл
Гибсон Мэл
ранее она поддерживала пятого президента Петра Порошенко" Пеця не пятый президент, а пятая точка украины...
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Чего это Зё должен доказывать,что он не малоросс?На морде же написано-аид.А диалог у них вышел потрясающий,державницкий.
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Diego Lena
Diego Lena
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