"Доведемо до кінця!" Разумков вперше відреагував на скандал з Медяником

Фракція "Слуга народу" проведе внутрішнє розслідування щодо скандального листування народного депутата від "СН" В'ячеслава Медяника з прокурором у Верховній Раді.
Про це заявив глава парламенту Дмитро Разумков, відповідаючи на питання журналіста OBOZREVATEL на брифінгу в четвер, 17 жовтня.
"Буде розслідування цього питання (листування Медяника. – Ред.), за результатам якого партія і фракція дасть відповідь", - сказав він.
Дмитро Разумков
Facebook Разумкова
"Справу буде доведено до кінця", - додав Разумков, зазначивши, що особисто не обговорював з нардепом це питання.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Народний депутат від президентської партії "Слуга народу" В'ячеслав Медяник прямо в сесійній залі Верховної Ради обговорював, як "вирішити" питання з прокуратурою.
Пізніше адвокат і журналіст Олексій Шевчук вимагав порушити кримінальну справу на Медяника.
Депутат від "Слуги народу" Галина Янченко вважає, що з Медяником потрібно провести певну бесіду.
Сам Медяник заявив, що не має ніякого відношення до скандального листування.
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