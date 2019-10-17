"Доведемо до кінця!" Разумков вперше відреагував на скандал з Медяником

Фракція "Слуга народу" проведе внутрішнє розслідування щодо скандального листування народного депутата від "СН" В'ячеслава Медяника з прокурором у Верховній Раді.

Про це заявив глава парламенту Дмитро Разумков, відповідаючи на питання журналіста OBOZREVATEL на брифінгу в четвер, 17 жовтня.

"Буде розслідування цього питання (листування Медяника. – Ред.), за результатам якого партія і фракція дасть відповідь", - сказав він.

Дмитро Разумков Facebook Разумкова

"Справу буде доведено до кінця", - додав Разумков, зазначивши, що особисто не обговорював з нардепом це питання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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