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17 жовтня • оновлено в 14:47
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"Доведемо до кінця!" Разумков вперше відреагував на скандал з Медяником

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Фракція "Слуга народу" проведе внутрішнє розслідування щодо скандального листування народного депутата від "СН" В'ячеслава Медяника з прокурором у Верховній Раді.

Про це заявив глава парламенту Дмитро Разумков, відповідаючи на питання журналіста OBOZREVATEL на брифінгу в четвер, 17 жовтня.

"Буде розслідування цього питання (листування Медяника. – Ред.), за результатам якого партія і фракція дасть відповідь", - сказав він.

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

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"Справу буде доведено до кінця", - додав Разумков, зазначивши, що особисто не обговорював з нардепом це питання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
В'ячеслав Медяник Дмитро Разумков
Місце
Україна
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