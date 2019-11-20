"Дотиснути Україну": розкрито тактику Путіна на переговорах із Зеленським

Президент Росії Володимир Путін відтягує переговори з українським лідером Володимиром Зеленським, чекаючи на слушний момент, щоб "дотиснути" Україну.

Про це розповів в ефірі ObozTV експерт з питань міжнародних відносин Андрій Каракуц, коментуючи зустріч "нормандської четвірки", яку заплановано провести 9 грудня.

"Наскільки я розумію, президент РФ Володимир Путін не хоче зустрічатися з Володимиром Зеленським, в першу чергу тому, що в українського президента залишається досить великий рейтинг... Можливо, для нього, щоб дотиснути Україну в нинішніх міжнародних умовах – вибори президента США, транзит влади в Німеччині – краще почекати, поки в Україні почнуться якісь деструктивні внутрішньополітичні процеси, завдяки яким він зможе за допомогою зовнішніх гравців тиснути на українського президента", – заявив експерт.

На його думку, для Путіна, який при владі до 2024 року, поспішати немає сенсу.

"Тому намагатимуться впроваджувати існуючу стратегію. У цьому році не вийшло – давайте в наступному. Якщо не буде виходити зовсім – давайте спробуємо якусь нову агресію... Є небезпека розхитування якихось інших регіонів. Для РФ тиск на Україну складається з дуже багатьох важелів. Натиснути на якийсь новий важіль заради переговорної позиції для них цілком прийнятно", – вважає Каракуц.

Також міжнародник розповів, чому зустрічі з Путіним активно домагається президент України.

"Зеленський, коли проводив передвиборчу компанію, заявляв у своїй програмі, що хоче досягти миру. Якщо йому не буде вдаватися зустрітися на рівні глав держав, то вся його програма не має сенсу. Він покаже, що фактично продовжить курс Петра Порошенка", – заявив експерт.

"А для РФ сенс зустрічі полягає в тому, щоб підтвердити, що Україна залишається в рамках Мінських угод. Мінські угоди якраз виконують ті побажання Путіна, які він хотів від України в 2014-15 роках. Відмовлятися від них РФ не буде", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, саміт у "нормандському форматі", в рамках якого повинні зустрітися президенти Росії і України Володимир Путін і Володимир Зеленський, відбудеться 9 грудня в Парижі.

Путін заявив, що Зеленський "хоче змінити ситуацію на краще, зокремаі і на Донбасі". При цьому президент Росії наполягає, що ключові рішення по Донбасу повинні узгоджуватися з "ЛНР" і "ДНР".

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