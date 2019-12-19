Дотисне Зеленського? Портников розкрив план Путіна після фіаско в Парижі

Президент Росії Володимир Путін планує "помститися" за невдале закінчення саміту в "нормандському форматі", як це було в 2016 році.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников у своєму блозі для Грани.ру.

За його словами, після саміту в Берліні в Кремлі взяли курс на політичну дестабілізацію України та зміну влади в країні: почалася "масова закупівля" інформаційних телеканалів друзями Путіна, дезінформаційна компанія, загравання з українськими олігархами.

Портников розкрив план Путіна після фіаско в Парижі Корреспондент

"Миру не добилися, люди так і залишилися в тюрмах, а російські війська – на Донбасі і в Криму, зате владу в Україні змінили. Але явно не для того, щоб в Парижі повторилося те ж саме, що і в Берліні", – звернув увагу журналіст.

При цьому Портников припустив, що цього разу плани Путіна знову можуть бути спрямовані на зміну влади в Україні.

"Найважливіше – що насправді вирішив зробити Володимир Путін після фіаско чергового "нормандського саміту". Чи захоче "дотиснути" Володимира Зеленського, щоб новий український президент все-таки капітулював перед ним на наступній зустрічі, чи спробує скоріше замінити Зеленського більш поступливим кандидатом – щоб провести наступний "нормандський саміт" – нехай навіть через кілька років, а не місяців – з іншим учасником від України", – резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников заявив, що Путін заманює Зеленського в пастку з "Мінськом-3".

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