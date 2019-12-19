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19 грудня • оновлено в 17:45
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Дотисне Зеленського? Портников розкрив план Путіна після фіаско в Парижі

1.8т
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Президент Росії Володимир Путін планує "помститися" за невдале закінчення саміту в "нормандському форматі", як це було в 2016 році.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников у своєму блозі для Грани.ру.

За його словами, після саміту в Берліні в Кремлі взяли курс на політичну дестабілізацію України та зміну влади в країні: почалася "масова закупівля" інформаційних телеканалів друзями Путіна, дезінформаційна компанія, загравання з українськими олігархами.

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Портников розкрив план Путіна після фіаско в Парижі

Портников розкрив план Путіна після фіаско в Парижі

Корреспондент

"Миру не добилися, люди так і залишилися в тюрмах, а російські війська – на Донбасі і в Криму, зате владу в Україні змінили. Але явно не для того, щоб в Парижі повторилося те ж саме, що і в Берліні", – звернув увагу журналіст.

При цьому Портников припустив, що цього разу плани Путіна знову можуть бути спрямовані на зміну влади в Україні.

"Найважливіше – що насправді вирішив зробити Володимир Путін після фіаско чергового "нормандського саміту". Чи захоче "дотиснути" Володимира Зеленського, щоб новий український президент все-таки капітулював перед ним на наступній зустрічі, чи спробує скоріше замінити Зеленського більш поступливим кандидатом – щоб провести наступний "нормандський саміт" – нехай навіть через кілька років, а не місяців – з іншим учасником від України", – резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников заявив, що Путін заманює Зеленського в пастку з "Мінськом-3".

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Володимир Путін Віталій Портніков
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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филя филя
филя филя
я сначала прочитал портнов. и подумал ну тебя то зачем несёт в эти упоротые дебри?) потом увидел что это портников и успокоился, идиотам молоть чушь сам бог велел))
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
филя филя, портнов на обозе, ну вы дядько фантаст!
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