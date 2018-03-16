"Доступний кожному українцю": Савченко назвала свій номер телефону

Позафракційний народний депутат Надія Савченко озвучила номер свого мобільного телефону, за яким до неї "може звернутися кожен українець".

"Цей телефон доступний кожному українцю. +38 066-421-92-41... Кожен може додзвонитися, запитати, що потрібно", - заявила Савченко.

Нардеп зазначила, що її телефон цілодобово включений і розривається від дзвінків.

"Якщо я не беру трубку, я обов'язково передзвоню на кожен номер, який мені дзвонив. Я можу передзвонити о другій годині ночі, о третій годині ночі... І я говорю з кожним украніцем", - резюмувала Савченко.

Нагадаємо, Савченкопідозрюють у співучасті і організації підготовки держперевороту в Україні в справі глави Центру звільнення полонених Володимира Рубана.

Як повідомляв "Обозреватель", напередодні Верховна Рада проголосувала за її виключення з парламентського комітету з національної безпеки і оборони України.