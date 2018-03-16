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"Доступний кожному українцю": Савченко назвала свій номер телефону

8.3тЧитати новину російською

Позафракційний народний депутат Надія Савченко озвучила номер свого мобільного телефону, за яким до неї "може звернутися кожен українець".

"Цей телефон доступний кожному українцю. +38 066-421-92-41... Кожен може додзвонитися, запитати, що потрібно", - заявила Савченко.

Нардеп зазначила, що її телефон цілодобово включений і розривається від дзвінків.

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"Якщо я не беру трубку, я обов'язково передзвоню на кожен номер, який мені дзвонив. Я можу передзвонити о другій годині ночі, о третій годині ночі... І я говорю з кожним украніцем", - резюмувала Савченко.

Нагадаємо, Савченкопідозрюють у співучасті і організації підготовки держперевороту в Україні в справі глави Центру звільнення полонених Володимира Рубана.

Як повідомляв "Обозреватель", напередодні Верховна Рада проголосувала за її виключення з парламентського комітету з національної безпеки і оборони України.

Особа
Надія Савченко
Місце
Україна
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