Головна Новини
27 вересня • оновлено в 19:30
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Достукайтеся до "Слуги народу"!" У "ЄС" закликали бізнес оголосити "війну" законам про кешбек та РРО

2.4т Читати матеріал російською

Партія "Європейська солідарність" закликала підприємців долучитися до збору підписів на підтримку постанови про скасування законів №1053 та №1073 щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі й послуг, а також до напрацювання нового закону, який врахує інтереси бізнесу.

Про це заявила депутатка фракції Ніна Южаніна під час круглого столу щодо законодавчих ініціатив, які охоплюють діяльність малого і середнього бізнесу, передає сайт пресслужби політсили.

"Очевидно, їх (постанови. – Ред.) підтримають ті 40% наших колег, які не голосували за ухвалення цих законів. Але нам не вистачить 226 голосів, і нам потрібно декілька десятків голосів від "Слуги народу", – зауважила Южаніна.

Круглий стіл підприємців із депутатами "ЄС"

Круглий стіл підприємців із депутатами "ЄС"

Новини
"Начувайтеся!" В "ЄС" пригрозили "Слузі народу" новим "податковим майданом"

Також вона закликала, попрацювати на місцях із мажоритарними депутатами, донести їм точку зору підприємців і переконати, що була допущена велика помилка.

"Якщо ми скасуємо ці закони, то виступимо з ініціативою напрацювати норми законодавства, які зможемо імплементувати. Ми напрацюємо той закон, який точно можна впровадити. І в такий спосіб вирішимо проблему всіх сторін, але точно не за рахунок мікробізнесу, мікропідприємців. Щоб дати можливість працювати в нашій країні, а не в іншій", – наголосила парламентарка.

Вона зазначила, що податковий тиск на малий бізнес пропорційно вищий, ніж на великий і подібні дії влади в інтересах підвищення конкурентоспроможності торговельних мереж.

Новини
"Є імпульс": у ЄС оцінили переговори з Росією та Україною щодо транзиту газу

"Ви дійсно сплачуєте і у вас податкове навантаження більше, ніж, наприклад, у рітейлі. Якби зараз на цей круглий стіл ми запросили інформацію щодо податкового навантаження великих торговельних мереж, які торгують продовольчими і непродовольчими товарами, то воно точно менше, ніж у вас", – додала Южаніна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, закон про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг, що включає пункт про кешбек, був ухвалений у другому читанні монобільшістю в Раді 19 вересня. "За" проголосували 237 нардепів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Ніна Южаніна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
2
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Порошенко делает по принципу Чем хуже (для Украины) - тем лучше (для него).
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
70rus xxx
70rus xxx
Петрушка,так почему при твоем правление Украина не расцвела,кто мешал?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel