"Достукайтеся до "Слуги народу"!" У "ЄС" закликали бізнес оголосити "війну" законам про кешбек та РРО

Партія "Європейська солідарність" закликала підприємців долучитися до збору підписів на підтримку постанови про скасування законів №1053 та №1073 щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі й послуг, а також до напрацювання нового закону, який врахує інтереси бізнесу.

Про це заявила депутатка фракції Ніна Южаніна під час круглого столу щодо законодавчих ініціатив, які охоплюють діяльність малого і середнього бізнесу, передає сайт пресслужби політсили.

"Очевидно, їх (постанови. – Ред.) підтримають ті 40% наших колег, які не голосували за ухвалення цих законів. Але нам не вистачить 226 голосів, і нам потрібно декілька десятків голосів від "Слуги народу", – зауважила Южаніна.

Круглий стіл підприємців із депутатами "ЄС"

Також вона закликала, попрацювати на місцях із мажоритарними депутатами, донести їм точку зору підприємців і переконати, що була допущена велика помилка.

"Якщо ми скасуємо ці закони, то виступимо з ініціативою напрацювати норми законодавства, які зможемо імплементувати. Ми напрацюємо той закон, який точно можна впровадити. І в такий спосіб вирішимо проблему всіх сторін, але точно не за рахунок мікробізнесу, мікропідприємців. Щоб дати можливість працювати в нашій країні, а не в іншій", – наголосила парламентарка.

Вона зазначила, що податковий тиск на малий бізнес пропорційно вищий, ніж на великий і подібні дії влади в інтересах підвищення конкурентоспроможності торговельних мереж.

"Ви дійсно сплачуєте і у вас податкове навантаження більше, ніж, наприклад, у рітейлі. Якби зараз на цей круглий стіл ми запросили інформацію щодо податкового навантаження великих торговельних мереж, які торгують продовольчими і непродовольчими товарами, то воно точно менше, ніж у вас", – додала Южаніна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, закон про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг, що включає пункт про кешбек, був ухвалений у другому читанні монобільшістю в Раді 19 вересня. "За" проголосували 237 нардепів.

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