Дострокові вибори в Раду: в ОБСЄ і НАТО зробили заяву

Спеціальний координатор і керівник місії короткострокових спостерігачів ОБСЄ Ілкка Канерва відзначив мирний характер позачергових парламентських виборів в Україні.

"Вибори пройшли мирно", — сказав він 22 липня на пресконференції спостерігачів у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Він високо оцінив організацію голосування та підрахунку голосів, але зазначив наявність проблем із процедурою заповнення протоколів виборчих комісій.

"Наші спостерігачі у день виборів позитивно оцінили процес голосування на виборчих дільницях. Голосування було дуже добре організовано і були дотримані всі необхідні процедури. Підрахунок голосів пройшов прозоро. Однак не завжди чітко дотримувалися всі процедури, зокрема, заповнення протоколів", — додав Канерва.

Вибори в Україні

Крім того, голова делегації Парламентської асамблеї НАТО Маделен Мун заявила про високу оцінку роботи Центральної виборчої комісії на виборах.

"Ми побачили спокійний виборчий процес. Високо оцінюємо роботу ЦВК", — сказала вона.

"Ці вибори, звичайно, мали недоліки. Особливо, коли ми говоримо про одномандатні округи", — додала Мун.

Водночас вона підкреслила, що новообрані депутати повинні будуть працювати над удосконаленням виборчого законодавства.

Зі свого боку глава делегації Парламентської асамблеї ОБСЄ Серен Моборн зазначила: "Прекрасна робота і відданість ЦВК, щоб підготувати вибори, незважаючи на такі стислі терміни на підготовку, а також низку регуляторних питань. ЦВК змогла витримати всі дедлайни".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради. Згідно з даними Національного екзит-полу, найбільшу кількість нардепів до парламенту приведе партія Володимира Зеленського "Слуга народу".

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