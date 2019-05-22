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Дострокові вибори в Раду: у кого є шанси пройти в новий парламент

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Найвищі високі шанси пройти у новий склад Верховної Ради України на позачергових виборах мають п'ять партій. Йдеться про "Слугу народу" – 43,8%, "Опозиційну платформу – За життя" – 10,5%, БПП – 8,8%, "Батьківщину" – 7,3%, "Силу і честь" – 5,1%.

Про це свідчать підсумки нового опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 16-21 травня.

Якщо ж буде змінений закон про вибори, то в новий парламент також пройдуть партія лідера Святослава Вакарчука "Голос" – 4,6%, Радикальна партія Олега Ляшка – 3,3%, "Опозиційний блок" – 3,2%.

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Решта політичних сил не набирають 3%. Так, партія Анатолія Гриценка "Громадянська позиція" має 2,3% підтримки, "Свобода" – 1,6%, "Самопоміч" – 1,1%. Партія прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та "Удар" теж не наберуть необхідного мінімуму.

Верховна Рада

Верховна Рада

Дострокові вибори в Раду: у кого є шанси пройти в новий парламент

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
позачергові вибори в Раду
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада УкраїниБПП"Слуга Народу"ВО Батьківщина
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Марченко Юра
Марченко Юра
Украина начала очищаться от нацистов и фашистов ,желаю вам удачи и успехов в этом!
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
Група "Рейтинг" вже почала виконувати чиїсь передвиборні замовлення?!)))
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Журба Валентина
Журба Валентина
короче - реванш рыгов, к чему и шло! только отгребать придется не Пеце, а нам всем....Кгебист Смешко - чтобы с гарантией не прошел Гриценко, "Самопоміч" жаль - хорошо начинали. Одна из немногих настоящих партий, центристская малого бизнеса... Но...Пеця их и утопил, хотя в большей мере они сами, голосованием за языковой закон. Когда пришлось выбирать межу региональными и национальными интересами, выбрали региональные. "Свобода" - так и не смогли прыгнуть выше национал-маргинального плинтуса. А ведь старались! И сами все угробили своими руками, когда решили, что настал их час. Так что - добротных консерваторов тоже не будет.БЮТ возьмет меьше, чем думают
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Журба Валентина
Журба Валентина
Соломко Олесь, и чему ты радуешься? кто остается!
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
Журба Валентина, да ви проХфесор соціології-політології!!!)))
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