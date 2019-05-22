Дострокові вибори до Ради хочуть провести за новими правилами: що це означає

Верховна Рада України перед достроковими виборами може внести зміни до виборчого законодавства — скасувати мажоритарку і ввести закриті списки.

Як зміняться правила проведення виборів, розповіла в ефірі ObozTV керівник проектів з питань конституційного права Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко.

Експерт вважає, що Рада до дати перевиборів може внести зміни до закону про вибори народних депутатів України, оскільки новий Виборчий кодекс народні обранці ухвалити не встигнуть.

Коментуючи консультації президента Володимира Зеленського з главами парламентських фракцій, Кириченко зазначила: "Головне, на що треба звернути увагу — на жаль, не стояла на порядку денному змінена пропорційна система з преференціями, тобто з відкритими списками".

За її словами, Україна може повернутися до закритої пропорційної системи, коли списки формують лише партії. При цьому люди до списку можуть потрапляти не лише за результатами своєї діяльності, а й за гроші.

"Відкриті списки — коли ми приходимо і ставимо галочку за конкретних людей, і залежно від цього вони стають у списках вище і отримують мандати. А не змушені голосувати за список, який сформувала виключно партія", — пояснила Кириченко.

Коментуючи можливе зниження прохідного бар'єру, експерт заявила: "До Верховної Ради отримають можливість пройти позапарламентські політичні сили, які не змогли пройти до парламенту 2014 року, але набирали 2-3%. У них з'являється шанс. Це і "Сила людей", і "ДемАльянс", і нова партія Вакарчука "Голос".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск парламенту і призначив дострокові вибори до Верховної Ради на 21 липня.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій оголосив, що скликає позачергове засідання парламенту 22 травня для розгляду внесення змін до закону про вибори народних депутатів.

Зазначимо, що Зеленський запустив процедуру перевиборів без належних на те підстав.

Судячи з усього, він порушив статтю 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем. Карається арештом терміном до шести місяців або обмеженням волі терміном до трьох років, або позбавленням волі на той самий термін із позбавленням права обіймати певні посади. А якщо дія спричинила тяжкі наслідки — карається позбавленням волі терміном від трьох до шести років.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!