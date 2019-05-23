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Дострокові вибори в Раду: названі партії з високим шансом перемоги

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Якби парламентські вибори в Україні проходили в найближчу неділю, то пройти до Верховної Ради мали б шанси чотири партії.

Йдеться про "Слугу народу", "Опозиційну платформу – За життя", Блок Петра Порошенка "Солідарність" і ВО "Батьківщина". Всі вони подолали б бар'єр у 5%, свідчать підсумки ролінгового дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень імені О. Яременка, передає Інтерфакс-Україна.

Так, "Слугу народу" готові підтримати 29,5% із усіх опитаних, "Опозиційну платформу – За життя" – 8,3%, Блок Петра Порошенка "Солідарність" – 7,3%, ВО "Батьківщина" – 7,1%.

Що стосується партія "Сила і честь" Ігоря Смешка, то вона набрала б 4,2%, а "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка – 3,2%.

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Серед тих, хто визначився з вибором (1591 респондент), за партію "Слуга народу" проголосували б 39,9% із усіх опитаних, за "Опозиційну платформу – За життя" – 11,2%, Блок Петра Порошенка "Солідарність" набирає 9,9%, ВО "Батьківщина" – 9,6%, "Сила і честь" – 5,7%. Високі шанси подолати прохідний бар'єр є і в партії "Громадянська позиція", за яку проголосували б 4,3% тих, хто визначилися з вибором.

За партію "Опозиційний блок – Партія миру і розвитку" проголосували б 3,2% тих, хто визначилися з вибором, за партію Святослава Вакарчука "Голос" – 3%, Радикальну партію Олега Ляшка – 2,8%. Об'єднання "Самопоміч" підтримали б 2%, Всеукраїнське об'єднання "Свобода" – 1,9%, партію Володимира Гройсмана – 1,4%, "Громадянську платформу Надії Савченко" – 1,2%, Аграрну партію – 1,1%. Решту партій готові підтримати не більше 0,5% опитаних.

У партії "Слуга народу" найбільша підтримка на півдні країни (58,7% серед тих, хто визначилися з вибором), рівна в центрі і на сході країни, нижча на Донбасі і найнижча на заході України (29,9%).

Верховна Рада

Верховна Рада

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Вибори до Ради: названі партії з найвищими шансами

Партію "Опозиційна платформа – За життя" готові підтримати 37,7% респондентів на Донбасі, які визначилися, і 22,1% на сході, але значно менше в інших регіонах. "Блок Петра Порошенка "Солідарність", навпаки, має досить високу підтримку на заході (15,7%) і в центрі (11,9%) країни, і значно нижчу в інших регіонах.

У ВО "Батьківщина" порівняно рівномірна підтримка (8,4-11,2%) майже в усіх регіонах, крім Донбасу, де за неї проголосували б менше 1% тих, хто визначилися з вибором. У партії "Сила і честь" найбільша підтримка у центрі країни (8,2%), значно нижча на сході, в інших регіонах вона в межах 2,3-2,8%.

"Громадянську позицію" з великим відривом підтримують на заході України (12,3%), в інших регіонах менше 4%, на Донбасі відзначається нульова підтримка політсили.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
позачергові вибори в Раду
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України"Слуга Народу"БППВО Батьківщина
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
итог господин Зеленский вы начали предвыборную кампанию без Сакашвили! Где Саакашвили?? Я призываю не голосовать за Зеленского пока не будет Сааакашвили и его партии на выборах!
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