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Дострокові місцеві вибори: в "Слузі народу" назвали умову

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Перед проведенням дострокових місцевих виборів в Україні необхідно завершити реформу децентралізації.

Таку думку висловив глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю "РБК-Україна". Він підтримав слова керівника Офісу президента Андрія Богдана.

"Я дуже підтримую Андрія Йосиповича (Богдана. – Ред.) в тій позиції, і це також позиція нашої групи в комітеті з питань державного будівництва, що потрібно завершити реформу децентралізації, а потім проводити місцеві вибори. Якщо нам вдасться завершити реформу трохи швидше, відповідно, з завершеною реформою зволікати до термінових виборів, можливо, немає сенсу", – сказав Корнієнко.

Олександр Корнієнко

Олександр Корнієнко

Politeka

За його словами, є кілька моделей завершення реформи децентралізації: одна з них передбачає прийняття змін до Конституції.

"Ми це зараз вивчаємо, бо там не обов'язково по всіх позиціях робити зміни в Конституції. У ній досить широко це все виписано і кілька моделей, які можна врегулювати законами, під це підходять", – зазначив він.

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Корнієнко додав, що введення інституту префектів є їх частиною. Він підкреслив, що на даному етапі вирішується питання, на якому рівні повинні бути ці префекти, скільки їх буде і які вони матимуть повноваження.

"Контролюючи законність рішень, вони повинні зупиняти або не зупиняти їх, пригальмовувати або зупиняти і передавати до суду. Можливо, їх потрібно наділити ще так званими стратегічними повноваженнями, щоб вони фактично продовжували лінію президента, наприклад, могли впливати на стратегію соціально-економічного розвитку регіону, якщо ми говоримо про обласний рівень", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський натякнув на проведення дострокових місцевих виборів.

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Тема
Місцеві вибори в Україні
Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна
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