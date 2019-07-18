"Повна узурпація влади": українців уже скоро можуть очікувати нові вибори

У партії "Слуга народу" не виключають проведення ще одних дострокових виборів уже цієї осені.

Йдеться про повне перезавантаження влади – зміну мерів, депутатів міських і обласних рад. Юристи, щоправда, застерігають від спроби узурпувати владу буквально за кілька місяців.

Наскільки реальним є такий сценарій і чи законний він – з'ясовував OBOZREVATEL.

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У партії "Слуга народу" говорять про можливість провести дострокові місцеві вибори вже восени 2019 року. Про таке рішення заявив "ідеолог" політичної сили Руслан Стефанчук;

Щоправда, як засвідчують настрої у партії – остаточного рішення щодо цього питання ще немає. Все залежить від результатів дострокових парламентських виборів;

Юристи застерігають від такого рішення. По-перше, це може бути спробою остаточно узурпувати владу. По-друге, виходячи з чинного законодавства – нові депутати та мери працюватимуть менше року, до проведення чергових виборів у жовтні 2020-го.

Вибори вже восени?

Чутки про дострокові місцеві вибори восени 2019 року почали ширитися відразу ж після оголошення президентом Володимиром Зеленським дострокових парламентських. Такий політичний хід команди глави держави зрозумілий. За різними даними, рейтинг "Слуги народу" коливається від 40 до 50%.

Якщо і припустити, що до жовтня-листопада він може впасти, то все одно це колосальні показники. На їхній хвилі можна отримати значне представництво у багатьох містах України.

Як результат – до кінця 2019 року в країні відбудеться повна зміна влади і президент Володимир Зеленський отримає своїх представників не тільки у парламенті, але і на місцевому рівні. За даними групи "Рейтинг", "Слугу народу" підтримують 47% українців, КМІС дає партії ще більше – 52%.

Побічно про можливості провести дострокові місцеві вибори заявив і представник президента у Верховній Раді, кандидат у народні депутати Руслан Стефанчук.

Агітація за партію "Слуга народу"

"Це буде здійснено наступної осені або ще й до цього – ми розглядаємо різні варіанти, як найефективніше перезавантажити всю систему, котра стосується відносин "влада і людина", – сказав він у ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Щоправда, принаймні публічно у партії намагаються не давати однозначної відповіді. Так, глава партії Дмитро Разумков раніше заявляв, що "Слуга народу" виступає за проведення планових місцевих виборів – восени 2020 року.

А у коментарі OBOZREVATEL Разумков відмовився коментувати висловлювання колеги Стефанчука, і порадив звернутися по відповідь до свого однопартійця.

Пояснити такі суперечливі заяви зі "Слуги народу" можна двома гіпотезами:

Перша – в партії немає єдиної позиції щодо дострокових місцевих виборів. Тобто фінального рішення поки немає. І багато в чому це логічно, адже поки не відбулися позачергові парламентські вибори, важко спрогнозувати розстановку сил у парламенті.

Друга – партійці такими неоднозначними заявами намагаються "промацати ґрунт" і визначити настрої українців, а також політичних опонентів – як і хто відреагує на спробу перезапустити місцеву владу вже цієї осені.

До слова, питання щодо дострокових місцевих виборів прокоментував і сам Володимир Зеленський: "Рано говорити. Давайте пройдемо ці вибори", – відповів президент, повідомляє видання Свідок.

При цьому він висловив думку, що багатьом містам України необхідне перезавантаження. "Може, це занадто багато виборів для людей у такий короткий проміжок часу. А може і нормально. Вирішимо після виборів", – відповів Зеленський.

Юристи коментують із побоюванням

У законі чітко прописано – місцеві вибори відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року роботи місцевих рад. За календарем – це 25 жовтня 2020 року. При цьому саме рішення про вибори ухвалюється Верховною Радою.

Достроково розпустити будь-який орган місцевого самоврядування парламент цілком може. Більше того, постанови про розпуск реєструються у Раді регулярно, але навіть не виходять на розгляд парламенту.

Наприклад, у вересні 2017 року нардеп-мажоритарник Артем Іллюк зареєстрував постанову про розпуск і проведення дострокових місцевих виборів у Миколаївській міській раді. З того часу документ так і обробляється у комітетах Ради і вже ніколи не буде ухвалений.

Юристи, опитані OBOZREVATEL, стверджують, що у такого сценарію є два варіанти:

або Верховна Рада має проголосувати рішення про дострокові вибори у кожному населеному пункті (що буде дуже довго і проблематично);

або ухвалити окремий закон для оголошення позачергових виборів. При цьому рішення має бути одним із перших для майбутнього скликання парламенту, адже часу залишилося не так багато.

"Це більше схоже на бажання узурпації влади, ніж на народовладдя. Теоретично такі вибори можливі у разі ухвалення нового законодавства про місцеве самоврядування. ВРУ не буде ж окремо призначати дострокові вибори у кожній окремій місцевій раді", – пояснив юрист Олександр Марусяк.

При цьому важливо розуміти, що виходячи з чинного законодавства дострокові місцеві вибори не скасовують чергові. За словами адвоката компанії "Іляш і партнери" Романа Марченка, обрані на дострокових виборах депутати і мери пропрацюють менш ніж 8 місяців, а країна знову піде на вибори вже у вересні 2020 року.

"У будь-якому разі восени 2020 року мають відбутися обов'язково чергові місцеві вибори. Фактично, якщо ми говоримо про можливу дату – 3 листопада, поки відбудуться самі вибори, складуть присягу нові обранці і розпочнуть роботу – ми говоримо про грудень, січень. А враховуючи, що вже у вересні почнеться нова кампанія – це безглузда витрата бюджетних грошей, обирати представників місцевої влади менш ніж на рік", – пояснив адвокат.

Верховна Рада

Позафракційний народний депутат Ганна Гопко звертає увагу і на проблеми з достроковими виборами у рамках реформи децентралізації. На її думку, до планових виборів треба встигнути повністю провести процес об'єднання в межах ОТГ, а вже потім і проводити голосування.

"Якщо ж зараз будуть проведені ці незаконні вибори, то ми ще на 5 років законсервуємо і застарілий районний поділ, і різні види громад – ОТГ з великими повноваженнями і бюджетами. Це буде відверте торпедування реформи.

Очевидно, що метою таких ініціатив є не покращення стану самоврядування, а банальне захоплення влади на місцях однією партією, поки вона має високий рейтинг. Щоб узурпувати всю владу в країні – від президента до сільської ради. Це означатиме кінець реального самоврядування і повернення всевладдя до Києва, та ще й по суті до рук єдиної партії, як за часів КПРС. Зрозуміло, що нічого, крім шкоди, таке свавілля не принесе", – вважає Гопко.

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