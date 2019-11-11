Дорогу молодим? В "Слузі народу" визначилися, хто може замінити скандального Яременка

На посаду голови Комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва замість Богдана Яременка претендують четверо нардепів від "Слуги народу".
Як стало відомо OBOZREVATEL з власних джерел, кандидатів визначили на зборах фракції в понеділок, 11 листопада.
Цікаво, що трьом з кандидатів на таку високу посаду ще навіть не виповнилося 30 років: Святослав Юраш (23), Марина Бардіна (26), Єлизавета Ясько (29). Четвертим претендентом є Микита Потураєв, якому 49 років.
При цьому поки що за кандидатів в "Слузі народу" вирішили не голосувати, оскільки глава фракції Давид Арахамія заявив, що буде проведено партійний праймеріз.
Єлизавета Ясько
Лівий берег
Марина Бардіна
Апостроф
Микита Потураєв
Святослав Юраш
ukrinform
Яременко пішов з поста голови комітету
Гордон
Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 жовтня Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.
Через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.
Після цього Яременко підтвердив, що інтимна переписка про надання секс-послуг була в його телефоні. При цьому повідомив, що вона була сфабрикована ним же.
У мережі спалили "провокацію", з'ясувавши, що Яременко задовго до цього зареєструвався в соцмережі для знайомств.
Мережа відреагувала мемами і насмішками на секс-переписки "слуги народу".
Незабаром були опубліковані переписки Яременка з іншими дівчатами.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!