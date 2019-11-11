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11 листопада • оновлено в 21:34
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Дорогу молодим? В "Слузі народу" визначилися, хто може замінити скандального Яременка

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На посаду голови Комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва замість Богдана Яременка претендують четверо нардепів від "Слуги народу".

Як стало відомо OBOZREVATEL з власних джерел, кандидатів визначили на зборах фракції в понеділок, 11 листопада.

Цікаво, що трьом з кандидатів на таку високу посаду ще навіть не виповнилося 30 років: Святослав Юраш (23), Марина Бардіна (26), Єлизавета Ясько (29). Четвертим претендентом є Микита Потураєв, якому 49 років.

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При цьому поки що за кандидатів в "Слузі народу" вирішили не голосувати, оскільки глава фракції Давид Арахамія заявив, що буде проведено партійний праймеріз.

Єлизавета Ясько

Єлизавета Ясько

Лівий берег

Марина Бардіна

Марина Бардіна

Апостроф

Микита Потураєв

Микита Потураєв

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Святослав Юраш

Святослав Юраш

ukrinform

Яременко пішов з поста голови комітету

Яременко пішов з поста голови комітету

Гордон

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Богдан Яременко Микита Потураєв Єлізавета Ясько
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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