Дорогу молодим? В "Слузі народу" визначилися, хто може замінити скандального Яременка

На посаду голови Комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва замість Богдана Яременка претендують четверо нардепів від "Слуги народу".

Як стало відомо OBOZREVATEL з власних джерел, кандидатів визначили на зборах фракції в понеділок, 11 листопада.

Цікаво, що трьом з кандидатів на таку високу посаду ще навіть не виповнилося 30 років: Святослав Юраш (23), Марина Бардіна (26), Єлизавета Ясько (29). Четвертим претендентом є Микита Потураєв, якому 49 років.

При цьому поки що за кандидатів в "Слузі народу" вирішили не голосувати, оскільки глава фракції Давид Арахамія заявив, що буде проведено партійний праймеріз.

Єлизавета Ясько Лівий берег

Марина Бардіна Апостроф

Микита Потураєв Facebook

Святослав Юраш ukrinform

Яременко пішов з поста голови комітету Гордон

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

Через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.

Після цього Яременко підтвердив, що інтимна переписка про надання секс-послуг була в його телефоні. При цьому повідомив, що вона була сфабрикована ним же.

У мережі спалили "провокацію", з'ясувавши, що Яременко задовго до цього зареєструвався в соцмережі для знайомств.

Мережа відреагувала мемами і насмішками на секс-переписки "слуги народу".

Незабаром були опубліковані переписки Яременка з іншими дівчатами.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!