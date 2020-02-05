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7 лютого • оновлено в 09:14
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"Дорога моя...": Кива нагрубіянив журналістці в Раді. Відео

4.7т
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Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива підвищив тон, спілкуючись із журналісткою у Верховній Раді.

Політик ухилявся від відповіді, не заперечуючи і не підтверджуючи листування з депутатом Держдуми РФ, лідером ЛДПР Володимиром Жириновським, передає "Радіо Свобода".

"Я справді парламентар європейської держави. І я за міжпарламентські взаємини, які будуть зміцнювати мою країну та приносити користь моєму народу. Депутати російської Думи – це такі ж парламентарі", – відповів депутат на камеру.

Ілля Кива

Ілля Кива

Скриншот

Кива уникав прямої відповіді, не коментуючи відео, на якому він спілкувався з людиною, що записана в нього в телефоні як Володимир Жириновський.

"Чому я не визнаю? Я не заперечую, дорога моя. Можна ж підтверджувати, не можна заперечувати, а можна залишатися в нейтральній позиції... Я з багатьма народними депутатами – і Європарламенту, і Державної думи – підтримую взаємини, оскільки саме в такому процесі народжуються компроміси", – розповідав нардеп.

Журналістка нагадала Киві, що Жириновський підтримав окупацію Криму та терористів "ЛДНР".

"І що? З ними не потрібно розмовляти? Моя зброя як парламентаря – слово. Я повинен боротися в інтересах своєї країни. Боротися я повинен словом, переконанням, розмовою, пошуком компромісів. Вам це не подобається? Ви хочете, щоб ми далі всіх вбивали?" – обурювався політик.

Водночас Кива не назвав точну кількість російських політиків, яких він зумів переконати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Нардепа Іллю Киву засікли у Верховній Раді, де він нібито листувався з депутатом Держдуми РФ, лідером ЛДПР Володимиром Жириновським.

  • Пізніше Кива заперечував спілкування з російським пропагандистським депутатом Володимиром Жириновським.

  • Однак потім зізнався, що не бачить проблеми в спілкуванні з російськими політиками.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Ілля Кива Володимир Жириновський
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України "Опозиційна платформа - За життя" скандали
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Гоша Злой
Гоша Злой
зачем обоз его пиарит? игнорьте его и он завянет сам
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Гоша Злой
Гоша Злой
идиот
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Aum Yantra
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тестостерон жирика -гівнюк
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