Пандемія, безробіття, зупинка виплат із бюджету не стримали бажання депутатів вирішувати свої найголовніші завдання, а саме - спростити вимоги для працевлаштування помічника чи помічниці депутата та відповідно збільшення оплати їх "тяжкої та ненормованої праці"!

Отож, сьогодні група депутатів з різних фракцій знову вимагають підтримати їх законопроекти про те, щоб помічником депутата можна було бути із освітою молодшого бакалавра та відповідно підвищити оплату праці помічників.

Нагадаю, що в першій версії пропонувалося, що право писати закони для ВР мали б особи без освіти! Нині, після критики, пропонується підвищити вимоги до помічників законотворців встановивши, мінімальну вимогу у статусі молодшого бакалавра.

(Ступінь молодшого бакалавра, тобто податковий рівень вищої освіти отримують випускники коледжів).

Що стосується ідеї підвищення оплати праці, то депутати знову пропонують збільшити місячний фонд для помічників кожного депутата до 66 тисяч 284 гривень, а річний відповідно до 795 тисяч 408 гривень. Таким чином, оплата помічників депутатів у цей нелегкий і активний законотворчий період, коли сесія збирається лише на кілька днів на місяць, складатиме 336 мільйонів 457 тисяч 584 гривні, тобто збільшиться на 85 мільйонів порівнянні із нинішніми витратами із бюджету!

Принагідно додам, що після творчої праці над бюджетом між 1 та 2 читанням загальні видатки народу на утримання Верховної Ради теж збільшилися майже на 250 мільйонів і сягнули цифри у 2 мільярди 529 мільйонів 712,2 тисяч гривень!

Отож, сьогодні ВР знову буде вирішувати головне питання сьогодення як фінансово допомогти легендарній та престижній професії помічника та помічниці депутата!

П.С. Про загальновідому практику працевлаштування помічниками депутатів родичів інших депутатів тут промовчимо.

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