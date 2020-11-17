Доповідь Шмигаля та скасування карантину вихідного дня: головні рішення Ради 17 листопада

У вівторок, 17 листопада, у Верховній Раді з доповіддю про ситуацію з COVID-19 виступить прем'єр-міністр Денис Шмигаль, і нардепи розглянуть питання про скасування або зміну карантину вихідного дня.

Також у ВР розглянуть законопроєкт про внесення змін до бюджету-2020. Повний порядок денний було опубліковано на сайті парламенту.

Спершу виступить глава Кабінету міністрів, який повинен розповісти про причини запровадження карантину вихідного дня і відзвітувати про гроші, що виділені на боротьбу з коронавірусом.

Ще парламентарії розглянуть проєкт постанови про своєчасне інформування українців в разі посилення протиепідемічних заходів у країні або окремому регіоні – за 7 днів.

У другому читанні депутати розглянуть внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо реалізації положень статті 11 Закону України "Про ринок природного газу") і внесення змін в ЗУ "Про державні закупівлі" із закупівлі природного газу.

Крім того, у другому читанні політики розглянуть законопроєкт щодо соціального захисту населення в період карантину, пов'язаного із запобіганням виникненню і поширенню COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів готує рішення про визнання карантину вихідного дня форс-мажором.