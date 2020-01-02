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2 січня • оновлено в 16:34
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Допоможе зняти санкції з Путіна? Експерт розкрив помилку Зеленського

1.5т
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Привітання Володимира Путіна під час війни від президента України Володимира Зеленського цілковито недоцільне й зіграло лише на імідж Росії.

Так прокоментував OBOZREVATEL новорічну бесіду двох президентів блогер і викладач KSE Валерій Пекар. Оскільки це дозволяє РФ зайвий раз підкреслити свою неучасть у війні на Донбасі, а також називати ситуацію в ОРДЛО внутрішнім конфліктом в Україні.

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"Такі дії грають на довгострокову путінську мету скасувати санкції, що дозволить йому розв'язати руки для активнішого втручання в українські справи – політичні та економічні. Зокрема військовим шляхом", – сказав Пекар. "Ця помилка Зеленського не просто поганий смак, а може коштувати людських життів у майбутньому", – наголосив експерт.

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Данилюк-Єрмолаєва Марина Данилюк-Єрмолаєва
Тема
Ексклюзив
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
А,это "заслуга"тех из числа 73-%,к.е.голосовали чисто по "приколу".
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