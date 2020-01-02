Допоможе зняти санкції з Путіна? Експерт розкрив помилку Зеленського

Привітання Володимира Путіна під час війни від президента України Володимира Зеленського цілковито недоцільне й зіграло лише на імідж Росії.

Так прокоментував OBOZREVATEL новорічну бесіду двох президентів блогер і викладач KSE Валерій Пекар. Оскільки це дозволяє РФ зайвий раз підкреслити свою неучасть у війні на Донбасі, а також називати ситуацію в ОРДЛО внутрішнім конфліктом в Україні.

"Такі дії грають на довгострокову путінську мету скасувати санкції, що дозволить йому розв'язати руки для активнішого втручання в українські справи – політичні та економічні. Зокрема військовим шляхом", – сказав Пекар. "Ця помилка Зеленського не просто поганий смак, а може коштувати людських життів у майбутньому", – наголосив експерт.

Зеленський і Путін

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