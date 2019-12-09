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9 грудня • оновлено в 16:19
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Галина Остаповець
Галина Остаповець
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Донбасские убийцы приедут в Раду и будут рассказывать, как жить дальше?

3.6т
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Политологи, эксперты, журналисты и активисты называют сегодняшние переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже почти что историческими. Половина украинского общества, голосовавшего за Зеленского на президентских выборах и вовсе верит, что он одним росчерком пера остановит войну на Донбассе, которую начал Владимир Путин.

Хочу напомнить тем, кто забыл, что перед тем российский президент лично отдал приказ аннексировать украинский Крым, прикрываясь лживым референдумом и вооруженными зелеными человечками.

А потом послал свою армию и наемников убивать украинцев сначала на Донбассе, после чего хотел захватить Харьков, Одессу, Днепр – половину Украины. Я не сомневаюсь, что это было его личное решение. Не под запись многие российские политики делятся подробностями кремлевского периода весны 2014 года. Окружение Путина было против как аннексии, так и войны на Донбассе, но глава РФ принял решение воевать и убивать.

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Думаете, он теперь вдруг изменился и решил уйти из Донбасса вместе со своими наемниками? Или Зеленский убедит его это сделать? Было бы хорошо, но это из области фантастики. Я не верю в положительный исход переговоров в Париже, как бы этого не хотело украинское общество. Ответ прост: Россия никогда не отдаст Донбасс на условиях, которые устраивают Украину. Это – возвращение украино-российской границы под наш полный контроль, свободные выборы без дул "калашникова" в висок, интеграция Донбасса в украинское пространство. Зачем России такой исход?

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Нет, Путина интересует возвращение Донбасса на его условиях – а это все остается, как есть. Его наемники заседают в "ЛДНР", время от времени ведут обстрелы украинских позиций, чтобы типа "там не расслаблялись", выборы проходят так, как это выгодно РФ, а после всего этого – донбасские убийцы приедут в Раду и будут рассказывать, как жить и что делать дальше 40-миллионной стране. При этом еще весь этот разрушенный и полубандитский регион вешают на нашу с вами шею. Не уверена, что такой вариант устроит украинское общество.

Поэтому положительного исхода для Украины это встреча не принесет. Надеюсь только, что Зеленский утратит последние иллюзии, что с Путиным можно о чем-то договориться и станет настоящим проукраиснким президентом.

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Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Анексія Криму Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
нормандський формат Новини Росії Донбас ДНР Крим
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
зеля квартальный шаурмятник.это Порох мог решать все вопросы и посылать .уйло нна.а зеля всего этого ссыт.
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Фигляр ПЖ
Фигляр ПЖ
Донбасские убийцы это Азов, Торнадо и прочие добробаты
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
При Кровавом Свине в раде было больше убийц детей Донбасса!
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