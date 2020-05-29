Донбас відразу не повернеться в Україну, але є варіант – Кравчук

Україні потрібно розробити стратегію поступового повернення окупованого Донбасу.

Як заявив у інтерв'ю Олесі Бацман перший президент України Леонід Кравчук, негайно повернути втрачені території вже не вдасться (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Леонід Кравчук запропонував варіант реінтеграції Донбасу

"Донбас сьогодні прямо з печі не може прийти в Україну й стати повноцінною одиницею України, яка прийме українські закони, українську філософію життя, українське керівництво тощо. Не готові", – сказав він.

На переконання Кравчука, це потрібно робити поступово.

"Створити якусь систему життя на Донбасі, яка б враховувала їхні інтереси, але гарантувала наш зв'язок з Україною, а не з Росією, – над цим треба думати. Тобто просто сказати: "Росія піде, військові, – і Донбас стане таким, яким був", – ніколи. Швидко Донбас таким не стане. Це треба розуміти всім", – підкреслив експрезидент.

Він зазначив, що знає загальний настрій людей на Донбасі.

"Частина людей звинувачує Україну. Частина каже: "Ідіть звідси – і ми самі будемо жити добре. Ви не хочете піти, тому в нас біда". Частина розуміє, що Росія, граючи на Донбасі в цю гру, має свої далекосяжні цілі – цілі участі в поділі світу... Це люди розуміють", – розповів Кравчук.

Як писав OBOZREVATEL, російський політолог Станіслав Бєлковський висловив думку, що повернення ОРДЛО під українську юрисдикцію в Росії "обговорюється цілком серйозно й можливе", проте виправданням для Кремля можуть стати Мінські домовленості.