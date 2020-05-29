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29 травня • оновлено в 17:06
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Донбас відразу не повернеться в Україну, але є варіант – Кравчук

5.8т
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Україні потрібно розробити стратегію поступового повернення окупованого Донбасу.

Як заявив у інтерв'ю Олесі Бацман перший президент України Леонід Кравчук, негайно повернути втрачені території вже не вдасться (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Леонід Кравчук запропонував варіант реінтеграції Донбасу

Леонід Кравчук запропонував варіант реінтеграції Донбасу

"Донбас сьогодні прямо з печі не може прийти в Україну й стати повноцінною одиницею України, яка прийме українські закони, українську філософію життя, українське керівництво тощо. Не готові", – сказав він.

На переконання Кравчука, це потрібно робити поступово.

"Створити якусь систему життя на Донбасі, яка б враховувала їхні інтереси, але гарантувала наш зв'язок з Україною, а не з Росією, – над цим треба думати. Тобто просто сказати: "Росія піде, військові, – і Донбас стане таким, яким був", – ніколи. Швидко Донбас таким не стане. Це треба розуміти всім", – підкреслив експрезидент.

Він зазначив, що знає загальний настрій людей на Донбасі.

"Частина людей звинувачує Україну. Частина каже: "Ідіть звідси – і ми самі будемо жити добре. Ви не хочете піти, тому в нас біда". Частина розуміє, що Росія, граючи на Донбасі в цю гру, має свої далекосяжні цілі – цілі участі в поділі світу... Це люди розуміють", – розповів Кравчук.

Як писав OBOZREVATEL, російський політолог Станіслав Бєлковський висловив думку, що повернення ОРДЛО під українську юрисдикцію в Росії "обговорюється цілком серйозно й можливе", проте виправданням для Кремля можуть стати Мінські домовленості.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Леонід Кравчук
Місце
Україна
Теги
війна Донбас
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