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16 вересня • оновлено в 14:47
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Донбас, Україна в ЄС і НАТО і санкції проти Росії: про що говорили Зеленський і лідер Словаччини

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У понеділок, 16 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Словацької Республіки Зузаною Чапутовою. Вони обговорили як питання стратегічної партнерської підтримки країн, так і рішення таких внутрішніх проблем України, як війну Росії на Донбасі, долю українських в'язнів Кремля, перспективи членства нашої країни в ЄС і НАТО і інше.

OBOZREVATEL зібрав для читачів добірку найважливіших заяв, які пролунали в ході спілкування лідерів двох країн (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Програма-мінімум для "нормандської четвірки"

Зеленський зазначив, що перш за все учасники переговорів повинні зосередитися на вирішенні трьох проблем: звільненні всіх полонених, повного розведення військ на Донбасі й проведення там виборів.

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"Головні кроки – це вирішення питання остаточного обміну всіх наших полонених. Всіх на всіх. Друге питання – остаточне вирішення з чіткими термінами розведення військ. Золоте, Петровське, а потім чіткі терміни, коли ми розводимо війська вздовж всієї території, нашої контактної лінії. Третє – якщо ми обговорюємо з вами вибори на окупованих територіях, ми повинні розуміти – виведення всіх військ з тимчасово окупованої території", – сказав президент.

Україна – в ЄС і НАТО

У свою чергу словацька колега українського президента запевнила, що її країна надаватиме Україні посильну підтримку в її прагненні до євроінтеграції.

"Пані Чапутова запевнила в подальшому сприянні інтеграції України в Європу на підставі повного виконання договору асоціації з Євросоюзом. А також щодо поглиблення практичного співробітництва з НАТО, що посилить оборонні спроможності нашої країни", – заявив про її наміри Зеленський.

Зеленський і Чапутова

Зеленський і Чапутова

Сайт президента України

Санкції проти Росії – в силі

Також Чапутова виступила за продовження санкцій проти країни-агресора за збройне вторгнення в Україну.

"Кожне вирішення конфлікту має базуватися на принципах міжнародного права і має враховувати суверенітет й міжнародно визнані кордони. Це стосується Донбасу і Криму, і Севастополя. Тому Словаччина, згідно з позицією Європейського союзу, підтримує продовження санкцій проти Росії доти, доки не будуть виконані Мінські угоди і Україна не матиме контроль над своєю територією", – зазначила президент Словаччини.

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Зустріч Зеленського з Чапутовою

Зустріч Зеленського з Чапутовою

Сайт президента України

Новина оновлюється.

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Теми
Санкції проти Росії Війна на Донбасі євроінтеграція
Особи
Володимир Зеленський Зузана Чапутова
Місце
Україна
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