Україна представить новий план щодо Донбасу на "нормандській" зустрічі – Кравчук

На новій зустрічі "нормандської четвірки" Україна має намір надати свій план дій щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. За словами першого українського президента, зараз Київ у кращій переговорної ситуації, ніж раніше.

"Зараз українська сторона готує план дій щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Його проєкт ми готові представити на ["нормандській"] зустрічі найближчим часом і подивитися на пропозиції всіх сторін", – сказав політик.

"Я переконаний, що ми рішення приймемо і будемо рухатися далі", – додав він.

Кравчук підкреслив, що в іншому випадку переговори продовжаться.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Леонід Кравчук заявив, що представники Росії на переговорах висунули нову пропозицію щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Він також зазначив, що на засіданнях Тристоронньої контактної групи російська сторона чинила тиск на українську сторону.