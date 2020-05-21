"Донбас повернемо швидше": Резніков розповів, чому Путін не зможе утримувати ОРДЛО і Крим

Україна швидше поверне під свій контроль окуповані території Донбасу, ніж Крим.

Про це в інтерв'ю "Новинам Донбасу" заявив міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. За його словами, Росія використовує Донбас як "тимчасову карту" для утримання Криму. Однак, рано чи пізно обидві території повернуться в Україну.

"Крим – це наземний авіаносець, який стратегічно потрібен для присутності в Чорному морі, ми це розуміємо. Донбас – це карта, що тимчасово розігрується РФ, насамперед, щоб утримати Крим. І треба це усвідомлювати. І треба розуміти, що Донбас ми повернемо швидше, ніж Крим. Крим ми теж повернемо, просто на все свій час. Це паралельні треки, але вони будуть рухатися", – заявив він.

За словами міністра, відбудеться це, оскільки в України є зброя, якою не володіє Росія – потужна національна основа.

"З одного боку, образ українця – це така козацька вольниця, при цьому повинен бути свій "маєток", своя "хатинка", колодязь, "вишневий садок", як це намальовано, з козаком Мамаєм, яблуні-вишні, щось своє. І тоді, захищаючи щось своє, українці об'єднуються в рух проти зовнішнього суперника. Але у нас є ще одна історія: ми ж дивимося, як у кума. Якщо у кума краще, то мене це збуджує і прокидається "ген гарного життя". Тому українці виходять на майдани", – пояснив він.

Резніков розповів, чому Путін не зможе утримувати ОРДЛО і Крим

При цьому він зазначив, що це все не "19 століття", а основа української ментальної карти, яка робила українців сильними воєначальниками і так далі. Резніков упевнений, що Росія просто не зможе стримати цей "козацький ген" у людей, що живуть на тимчасово окупованих територіях "

"Навіть якщо взяти царську імперію, більшість воєначальників, зокрема середніх і низових командирів, були українцями. Сьогодні в Російській Федерації дуже багато людей з українськими прізвищами, в тому числі і в армії. Тому що це козацьке спадщина, ген. Навіть те, що відбувається на Донбасі, не може потрапити під матрицю Російської Федерації. Вона це не втримає, для неї це тимчасове явище", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій Рєзніков заявив, що люди, які живуть на території ОРДЛО і Криму, інфіковані роками російської пропаганди.