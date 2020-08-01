Донбас не зможе накласти вето на загальнонаціональні рішення, – Кулеба
Окремі райони Донецької і Луганської областей післе реінтеграції матимуть статус у межах широкої форми децентралізації.
Як повідомив в інтерв’ю "Главкому" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, у Донбасу буде відсутнє будь-яке право вето на загальнонаціональні рішення.
"Ми залишаємось унітарною державою, децентралізованою. Про все інше треба домовлятися, але ми саме цим і займаємось", – зазначив він.
За словами Кулеби, одна з умов реінтеграції – це виведення іноземних підрозділів, техніки, роззброєння незаконних збройних формувань.
"Тобто всі, хто незаконно озброєний, мають бути роззброєні. А вони можуть себе називати хоч нацгвардія, хоч "міліція", хоч "поліція" чи "внутрішні війська", – наголосив глава МЗС.
Він додав, що про те, як буде забезпечуватись порядок на цих територіях в процесі деокупації, теж треба домовлятись.
"Можна підходити креативно, спираючись на досвід інших країн. Але, зрештою, там має висіти український прапор, функціонувати українська поліція, українські суди й українські органи правопорядку", – заявив Кулеба.
Як повідомляв OBOZREVATEL, віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що безпечна реінтеграція Донбасу триватиме мінімум 25 років.