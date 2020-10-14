Донбас не винесуть на "всенародне опитування", Арахамія пообіцяв "нормальні питання"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на "всенародне опитування" не буде виноситися тема війни на Донбасі.

Про це він повідомив в середу, 14 жовтня, в ефірі одного з телеканалів, передає УНН. Арахамія пообіцяв, що ніякої "зради" не буде.

"Я можу точно запевнити, там немає ніякої "зради": немає нічого про Донбас, про особливий статус, про мову ніяких питань, які зараз політичні опоненти намагаються розіграти, не буде. Це нормальні питання, про які сперечаються в суспільстві", – розповів він.

Арахамія додав, що скоро таких опитувань побільшає, проте формат їх проведення буде відрізнятися.

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