Донбас не винесуть на "всенародне опитування", Арахамія пообіцяв "нормальні питання"

Кирило Лютий Політика 21:55, 14.10.2020 Оновлено: 21:56, 14.10.2020

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на "всенародне опитування" не буде виноситися тема війни на Донбасі.

Про це він повідомив в середу, 14 жовтня, в ефірі одного з телеканалів, передає УНН. Арахамія пообіцяв, що ніякої "зради" не буде.

"Я можу точно запевнити, там немає ніякої "зради": немає нічого про Донбас, про особливий статус, про мову ніяких питань, які зараз політичні опоненти намагаються розіграти, не буде. Це нормальні питання, про які сперечаються в суспільстві", – розповів він.

Арахамія додав, що скоро таких опитувань побільшає, проте формат їх проведення буде відрізнятися.

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