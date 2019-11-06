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6 листопада • оновлено в 19:34
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"Донбас не повернеться": Цимбалюк розгромив заяву "слуги народу" про терористів у владі

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Заява народного депутата України від "Слуги народу" Максима Ткаченко про ймовірність приходу "чесних та порядних" терористів ОРДЛО до влади після деокупації Донбасу немає нічого спільного з реальністю.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив український журналіст Роман Цимбалюк, пояснивши, що наразі про реальне повернення Донбасу не йдеться.

Максим Ткаченко та Роман Цимбалюк

Максим Ткаченко та Роман Цимбалюк

"Я тут займаю взагалі іншу точку зору, і не прибічник того, щоб жити в ілюзіях. Наразі росіяни не збираються повертати окупований Донбас. Вони будуть торгуватися, вони будуть пропонувати поміняти Донбас на Крим, чи навпаки. Вони будуть створювати і різні подібні інформаційні збурювання. Але наразі нічого не зміниться", – вважає журналіст.

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Цимбалюк підкреслює, що на Донбасі немає ніяких "республік", там створені Росією окупаційні адміністрації, і поки там все контролюється росіянами, іншої влади там де-факто не буде.

"Наразі ми бачимо, що там російські прапори, і з моменти середньовіччя нічого не змінилося – чий прапор, той і володіє ситуацією. Подивіться лише на міст у Станиці Луганській, що ми там бачимо? Це Кремль нам каже: ребята, ви можете обіцяти українцям мир завтра чи сьогодні, можете говорити, що треба просто припинити стріляти, але нічого не зміниться", – говорить журналіст.

Прапори терористів на мосту біля Станиці Луганської

Прапори терористів на мосту біля Станиці Луганської

"Тиждень"

"Вони не збираються іти на поступки ні на йоту. І дуже дивно, коли українцям розповідають, що влада домовиться. Та вони плювати хотіли, їм все одно. Вони хочуть, щоб нас, як незалежної держави, не було, і повернення Донбасу, реальне повернення, фактично неможливе", – додав він.

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На запитання журналіста, як довго Росія утримуватиме Донбас, Цимбалюк відповів: "В перспективі найближчих років ніяких змін очікувати не варто, і не треба себе обманювати. Зараз Лавров порівнює окупований Донбас з Придністров'ям. Врегулювання конфлікту там триває вже майже 30 років, хтось чув про якісь можливості? І їх не буде, тому що там, де є російський окупаційний чобіт, правда така, що українець може звільнити цю територію або військовим шляхом, або не звільнити".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат України від "Слуги народу" Максим Ткаченко зробив скандальну заяву, у якій припустив, що серед терористів "Л/ДНР" можуть бути "хороші люди". Більше того, він не виключив, що після деокупації ОРДЛО багато з них увійде до команди нової влади.

Пізніше нардеп опублікували офіційну заяву, де стверджує, що журналісти не так зрозуміли його слова.

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Тема
Ексклюзив
Особи
Роман Цимбалюк Максим Ткаченко
Місце
Україна
Теги
Донбас Партія Слуга народу війна
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий, захотят вернуться в состав Украины!
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Куни Чан
Куни Чан
Был тощий, бомжеватого вида, в майке укроп, а сейчас приоделся, каков инсайдер, рупор высокой мысли, но на роже до сих пор укроп))))))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Куни Лингус,себя обписал?
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