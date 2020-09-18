Донбас не отримає особливий статус, а Мінські угоди треба міняти, – Резніков

Україна не буде прописувати в Конституції особливий статус Донбасу, а Мінські угоди вимагають змін.

Про це в п'ятницю, 18 вересня, з трибуни Верхової Ради заявив віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, перший заступник голови делегації ТКГ Олексій Резніков.

"Президент України під час грудневого саміту минулого року лідерів нормандського формату в Парижі дав чітке розуміння, що ніяких змін в конституції України про включення туди якогось особливого статусу не буде і це виключено. Так само президент неодноразово говорив, що Мінські угоди вимагають змін. Це ті позиції, які ми відстоюємо в ТКГ", – зазначив чиновник.

Резніков додав, що переговори в ТКГ дуже складні, а опоненти (Росія – Ред.) дуже часто "грають не за правилами, але українська делегація робить все, щоб відстояти інтереси України". При цьому підкреслив, що одним з останніх придбань став тривалий режим тиші, який триває вже сім тижнів.

Також дипломат сказав, що ніяких виборів в ОРДЛО 25 жовтня не буде. Він акцентував, що вибори можуть проведені тільки після деокупацію Донбасу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники України та Росії зробили різні заяви щодо проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.