Кравчук – про заміну "Мінська": поки бачимо суцільні звинувачення України

Мінські угоди в тому варіанті, в якому вони існують із 2015 року, не можуть бути виконані Україною, необхідний перегляд послідовності пунктів угоди.

Про це в інтерв'ю російському агентству ТАСС заявив глава делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук. Він також підкреслив, що особисто має намір наполягати на пошукові нового міжнародного майданчика для переговорів, якщо думка Києва буде ігноруватися.

Як сказав перший український президент, ті домовленості, які були досягнуті в 2015 році, застаріли, що визнають й інші учасники переговорів.

"Якщо ми зайдемо в таку послідовність, яка передбачена Мінськими угодами, то цього фактично не можна зробити. Я думаю, що пані [канцлерка ФРН] Ангела Меркель і всі, хто брав участь у [паризькому] саміті 2019 року, тоді допускали можливість деяких уточнень того, що зараз відбувається на Донбасі", – сказав він.

"У нашому плані я показав зміни цих умов і те, що нам треба змінити черговість дій. Але ми ж не змінюємо основний принцип, який полягає в досягненні миру", – додав політик.

Зокрема, він вказав на питання відновлення контролю на українсько-російській ділянці кордону на Донбасі. За словами Кравчука і відповідно до запропонованого Києвом плану, це необхідно зробити до того, як Україна перейде до виконання політичної частини угод.

Мінський процес, як заявив політик, потрібно "закривати", якщо Україну будуть "водити за ніс" і шукати можливість зупинити переговори та досягнуті кроки.

"Я заявляю, що докладу всіх зусиль, щоб переконати своїх, щоб шукати нові формати в міжнародному співтоваристві, і ми будемо їх шукати, тому що для нас мир – головне", – сказав перший глава України.

Водночас Кравчук підкреслив, що про таку можливу ініціативу він говорить від себе, а не від імені українського президента.

"У Мінську ми поки бачимо суцільні звинувачення української сторони, що ми все робимо не так. Я з цим погодитися не можу", – сказав він, додавши, що "потрібно слухати одне одного, а не звинувачувати".

Компроміс, за його словами, можливий з урахуванням ключової позиції Києва про первісну передачу контролю на кордоні та виведення незаконних збройних формувань із Донбасу, після чого Рада буде приймати закон про особливості виборів на сході України.

"А то поки нам пропонують прийняти тільки закон про вибори. Все. Решта що хочу, те і роблю. Але тоді Донбас – це Україна чи ні?" – звернув увагу Кравчук.

"Ми спробуємо почути, що вони [представники непідконтрольних територій] хочуть, але якщо вони нічого не змінюють, а вимагатимуть механічного виконання того, що було прийнято шість років тому, то далі говорити нема про що", – зазначив він.

Кравчук підкреслив: своє бачення послідовності кроків щодо врегулювання на Донбасі, яка відрізняється від тієї, що закріплена в "Мінську-2", Україна передала на розгляд ОБСЄ та готова обговорювати підсумковий документ у ТКГ.

Як писав OBOZREVATEL, Леонід Кравчук заявив, що Верховна Рада повинна прийняти закон про особливості місцевого самоврядування на Донбасі, але не буде закріплювати особливий статус регіону в Конституції України.