Донбас – гумова лялька? "Слуга" Тищенко осоромився через "формулу Штайнмаєра"

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко осоромився, розповідаючи про скандальну "формулу Штайнмаєра".

Рішення конфлікту на Донбасі Тищенко спробував пояснити через "насос" і "гумову ляльку", передає "Громадське".

Нардеп заявив про важливість знання інструкцій у роботі з різними об'єктами, проте з чітким формулюванням думки у нього виникли очевидні проблеми.

Відповідаючи на питання про скандальну формулу по Донбасу, Тищенко зазначив, що все має проходити за законами України і під наглядом ОБСЄ.

Що таке формула Штайнмаєра? Микола Тищенко пояснивши через "насос" і "гумова ляльку" pic.twitter.com/Z8lmZy90nj - hromadske (@HromadskeUA) October 2, 2019

Як писав OBOZREVATEL, "Слуга народу" Тищенко зганьбився на "корупційний ремонт" школи в Києві.

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