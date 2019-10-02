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2 жовтня • оновлено в 23:12
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Донбас – гумова лялька? "Слуга" Тищенко осоромився через "формулу Штайнмаєра"

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Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко осоромився, розповідаючи про скандальну "формулу Штайнмаєра".

Рішення конфлікту на Донбасі Тищенко спробував пояснити через "насос" і "гумову ляльку", передає "Громадське".

Нардеп заявив про важливість знання інструкцій у роботі з різними об'єктами, проте з чітким формулюванням думки у нього виникли очевидні проблеми.

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Відповідаючи на питання про скандальну формулу по Донбасу, Тищенко зазначив, що все має проходити за законами України і під наглядом ОБСЄ.

Як писав OBOZREVATEL, "Слуга народу" Тищенко зганьбився на "корупційний ремонт" школи в Києві.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Микола Тищенко
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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