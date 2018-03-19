Дональд Трамп вимагає смертної кари для наркоділерів

Президент США Дональд Трамп прагне змін у політиці покарань наркоділерів, знизивши планку для їхнього ув'язнення та уможлививши застосовування смертної кари. У США близько 2,4 мільйона осіб мають залежність від опіатів.Президент США Дональд Трамп планує посилити покарання для торговців наркотиками - аж до смертної кари "у тих випадках, де це доречно відповідно до чинного законодавства". Як пише інформагенція AFP з посиланням на представників міністерства юстиції США, президент прагне зниження мінімального обсягу наркотиків, за який передбачене покарання у вигляді ув'язнення за розповсюдження. Новий план має бути оприлюднено в понеділок, 19 березня.

Утім, ініціатива президента вимагатиме схвалення Конгресу, її підтримка депутатами - під питанням. Багато представників опозиціної Демократичної партії США виступають проти посилення покарань за торгівлю наркотиками, оскільки не вважають, що це допоможе побороти "епідемію опіатів".

У США близько 2,4 мільйона американців мають залежність від опіатів - групи наркотичних речовин, що включає як героїн, так і певні легальні знеболювальні, які можна отримати за рецептом лікаря. За даними Центру з контролю і профілактики захворювань США, з липня 2016 року до вересня 2017 року у відділеннях екстреної допомоги американських лікарень зафіксували понад 142,5 тисячі випадків звернень із підозрою на передозування опіатами. Загалом кількість передозувань у 2017 році порівняно з 2016 зросла на 30 відсотків, цитує звіт Центру інформагенція AFP.

Трамп раніше висловлювався схвально про політику філіппінського лідера Родріго Дутерте, який заохочує в своїй країні убивства торговців наркотиками без суду і слідства.