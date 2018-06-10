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Дональд Трамп і Кім Чен Ин прибули до Сінгапуру

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Президент США Дональд Трамп прибув до Сінгапуру, де 12 червня відбудуться його перемовини з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Лідер КНДР прибув у Сінгапур раніше цього ж дня.Президент США Дональд Трамп прибув до Сінгапуру. В неділю, 10 червня, літак з американським президентом приземлився у міжнародному аеропорту Сінгапуру, передає інформагенція AFP. До Сінгапуру Трамп прибув з Канади, де він брав участь у саміті глав держав та урядів Великої сімки (G7).

Перед відльотом Трамп назвав свою майбутню зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "унікальною нагодою" зближення з КНДР, котра десятиліттями перебуває в міжнародній ізоляції.

За кілька годин до прибуття Трампа до Сінгапуру літаком авіакомпанії Air China прилетів правитель Північної Кореї Кім Чен Ин. Разом з ним прибула численна північнокорейська делегація. Одразу після прибуття лідер КНДР зустрівся з прем'єр-міністром азійської країни Лі Сянь Луном, передає інформагенція dpa. Майбутню зустріч з американським президентом Кім Чен Ин назвав "історичним самітом".

Нагадаємо, 12 червня вперше в історії має відбутися зустріч північнокорейського лідера та президента США. Під час зустрічі планується обговорення можливості ядерного роззброєння КНДР.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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