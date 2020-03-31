Портников назвав головну помилку Зеленського у спілкуванні з Путіним

Президент України Володимир Зеленський досі не усвідомив, що домовлятися з російським колегою Володимиром Путіним – марно.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив український журналіст і публіцист Віталій Портников. За його словами, російське керівництво вважає, що існування України і Білорусі – це просто політична помилка, ці землі належать РФ (повний текст інтерв'ю читайте тут).

Володимир Путін і Володимир Зеленський

"Зеленський, який, ніколи на займався політикою і не стежив за політичними процесами, навряд чи усвідомлює всю ступінь змін, які відбулися за останні десятиліття як в українському, так і російському політичному просторі. Він не усвідомлює всього цього так само, як Путін не розуміє , що таке Україна. Він вважає, що Україна і Білорусь – це політична помилка і спроби назвати якимись незрозумілими словами російські землі на заході Росії. Він сам сказав про це в інтерв'ю, назвавши українців вигадкою австрійського генерального штабу. Не думаю, що збирається залишати це переконання. Повернення цих "несправедливо захоплених земель" є історичною місією президента Путіна", – підкреслив Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку Віталія Портникова, президент України Володимир Зеленський не розуміє, що таке Україна в очах сучасних росіян і це є його головною проблемою.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!